Baloncesto
Previa Champions: Juventus Utena - UCAM Murcia, en directo
Sigue cuarto a cuarto el encuentro de semifinales de la fase previa de la BCL que está disputando el conjunto universitario en Bulgaria
En directo: Juventus Utena-UCAM Murcia CB
*El conjunto universitario se jugaría su billete para la fase regular de la Champions este miércoles ante el Elan Chalon francés, que ha ganado en su duelo al Porto (79-100), si vence en este partido al cuadro lituano
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está el cuadro 3 de la fase previa de la BCL
- Previa: El UCAM, a por el billete para la final de la fase previa de la Champions
