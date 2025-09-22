Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Previa Champions: Juventus Utena - UCAM Murcia, en directo

Sigue cuarto a cuarto el encuentro de semifinales de la fase previa de la BCL que está disputando el conjunto universitario en Bulgaria

Emanuel Cate, pívot del UCAM Murcia, durante esta fase previa de la Champions League.

Emanuel Cate, pívot del UCAM Murcia, durante esta fase previa de la Champions League. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

José Pablo Guillén

En directo: Juventus Utena-UCAM Murcia CB

*El conjunto universitario se jugaría su billete para la fase regular de la Champions este miércoles ante el Elan Chalon francés, que ha ganado en su duelo al Porto (79-100), si vence en este partido al cuadro lituano

