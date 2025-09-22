El Olímpico de Totana es líder tras golear al Marítimo

El Olímpico de Totana se acuesta líder de la Tercera Federación gracias a la goleada por 4-1 que le endosó al Deportivo Marítimo en un partido excepcional de los de Paco Lorca.

El conjunto portuario se adelantó en el marcador al inicio del choque con el tanto de Alex Martín, aprovechándose de un fallo en la salida del balón del central Michi. La reacción del conjunto alfarero fue muy contundente y, antes del descanso, ya iba ganando. En el minuto 19, Álvaro, elevándose de cabeza, establecía la igualada y, poco después de superar la media hora de choque Serrano, muy atento en el segundo palo, también a balón parado, hacía el 2-1. Reacción de equipo grande el que hizo el cuadro totanero.

En el segundo tiempo, el Deportivo Marítimo quiso adelantar líneas y presionar a los rojiblancos, pero sus jugadores más destacados, como Sergio Cortado o Fredy, no tuvieron ninguna ocasión relevante. Ese ímpetu del inicio del segundo periodo se quedó ahí.

Celebración Olímpico de Totana / Prensa Olímpico de Totana

El Olímpico de Totana supo esperar su momento y sentenciar el choque. El gol que encarrilaba el partido lo anotó Michi en el minuto 68, que así conseguía resarcirse de su error en el primer tanto y prácticamente sentenciar el encuentro. Juampe, desde la frontal del área, con un derechazo impecable que cerró la goleada y colocó al Olímpico de Totana como líder de la categoría.