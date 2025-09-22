Juveniles
Murcia Promises y UCAM cumplen para mantener su pleno de victorias
Tres victorias y una derrota ha sido el bagaje de los cuatro equipos regionales en el grupo VII de la División de Honor de Juveniles.
El Murcia Promises ha empezado como un tiro, sumando su segunda victoria consecutiva, esta a costa del Jove Español en tierras alicantinas (0-1). Chavero anotó el gol del triunfo en el tiempo de descuento.
El UCAM Murcia tampoco se queda atrás y sumó tres puntos más ante el Castellón (1-2). El encuentro tuvo como protagonista a Iker, autor de los dos tantos del equipo de Dani Pina.
El Real Murcia recuperó el terreno perdido en la primera jornada. Ganó y lo hizo muy bien al Elche (2-0). El primer gol lo hizo Asier, y antes del descanso Fernández anotó el segundo.
La única derrota la sufrió el recién ascendido Pinatar, que perdió en su campo ante el Hércules (1-2). Los alicantinos se adelantaron nada mas empezar el partido, y eso penalizó en exceso al equipo de Ramón Marín. Antes de la media hora, el Hércules volvió a marcar. Los de casa acortaron distancias insuficientemente a falta de cinco minutos para el final por mediación de Navarro.
