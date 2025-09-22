Ginés Jiménez: "Dejo la competición con 75 años porque el camotazo tiene que estar al llegar"

En el Triatlón de Águilas, con una medalla de oro de campeón de España colgada del cuello, Ginés Jiménez Mendoza (Fuente Álamo, 4 de octubre de 1950) dejó el triatlón a punto de cumplir los 75 años de edad. Este fuentealamero que fue cartero en su vida profesional, ha hecho de todo en el deporte.

¿Cuándo empezó a hacer deporte?

Con 19 años. Jugué al fútbol en el Fuente Álamo porque entonces no había otro deporte. No había pistas de tenis ni piscina, pero me apasionaba jugar en equipo con un grupo de personas y viajar todas las semanas. Y estuve hasta los 33 años.

¿De qué jugaba?

Lateral derecho o izquierdo, donde me ponían porque soy más bien bajito, pero veía muy bien el juego y con todos los entrenadores siempre fui titular salvo en dos o tres ocasiones en las que sufrí lesiones. Tuve tres fracturas, pero por lo demás, todo bien. Entonces jugábamos la mayoría del pueblo y algunos marineros que estaban en Cartagena.

¿Cuándo le dio por el triatlón?

A los 33 me dejé el fútbol y entonces un amigo me dijo que me buscara algo porque lo iba a pasar muy mal. Aprendí a jugar al tenis, me saqué el curso de monitor y abrimos una escuela de iniciación. Cuando los críos ya alcanzaban un nivel al que yo ya no llegaba, los mandaba al 1900 de Cartagena o a Torre Pacheco, pero el tenis no me terminaba de llenar porque las zapatillas, las pistas y el cordaje eran caros y no podía entrenar solo, tenía que buscarme gente. Estuve en el tenis siete u ocho años hasta que cumplí los 40 y nos fuimos un día a Águilas a promocionar el Triatlón de Fuente Álamo. Iba con Ginés Bermúdez y me dijo que por qué no hacía duatlón. Entonces me había comprado una bicicleta porque me iba a ver sitios a los que habitualmente no vas en la bici. Me apunté a un duatlón y mi sorpresa fue me quedé el primero, quizás porque había poco nivel. Me llamaron al podio y yo pensé que debía ser alguien que se llamaba como yo, pero resultó que sí, que era yo.

Y se quedó enganchado al duatlón por lo que veo.

Así es, porque podía hacer bicicleta y correr yo solo, no necesitaba a nadie. Estuve hasta los 60 años haciendo solo duatlones, pero también corría medias maratones. Pero a los 60, cuando me jubilé y mis hijas se estaban preparando las oposiciones de maestro, yo me preparé las oposiciones de triatlón. Me tiré dos años yendo a enseñarme a nadar porque para hacer 1.500 metros no me daba. Y cuando cumplí los 62 me dijo el monitor que estaba preparado y me lancé a hacer mi primer triatlón, en el que sufrí mucho porque estaba el mar muy mal. El triatlón es un poco más suave que el duatlón, pero es mejor porque cuando acabas de nadar, coges la bicicleta y terminas con ganas de correr. Y ahora que voy a cumplir 75 años he decidido dejarlo después de haber hecho de todo, Campeonatos de España, Europeos y Mundiales allá donde se hacían. Así me he pasado los últimos 35 años.

Ginés Jiménez, con su medalla de campeón de España / Loyola Pérez de Villegas

Pero aún está en muy buena forma.

Cierto, estoy muy bien porque me cuido mucho y llevo una buena alimentación. Tengo un entrenador desde hace unos quince años y me lleva de maravilla. Antes tenía trabajo, familia, tenis y todo eso me generaba mucho estrés, pero desde que cogí el entrenador, todo cambió. No tengo problemas de ninguna clase, aunque me hicieron una resonancia y me dijeron que tenía que bajar el ritmo porque de lo contrario podría verme obligado a ponerme una prótesis. Entonces me planteé terminar a los 75 y el entrenador me metió más natación, bici y gimnasio y menos carrera a pie. La tensión la tengo muy bien, me hago analíticas cada seis meses, y también creo que me ha ayudado la genética. Mucha gente me pregunta cómo lo hago, y yo digo que también he tenido suerte porque en mi familia nadie ha tenido enfermedades, todos están sanos. Cuando salgo a entrenar mi cabeza solo está en el entrenamiento y todo eso ha sido acumulando con los años.

¿Entonces, por qué lo deja?

He decidido dejarlo porque el camotazo tiene que estar al llegar. No lo quería dejar cuando me doliera la rodilla o la cadera, sino ahora que estoy bien. Seguiré haciendo deporte, saliendo en bici y nadando, pero sin obligaciones ni mirando el pusólmetro, que por arriba nunca me pita, pero por abajo sí.

Pero tantos años compitiendo se deben echar de menos.

Por eso me tengo que acostumbrar. Yo me pongo muy nervioso en las pruebas. En Águilas, cuando nos tiraron al agua a las tres de la tarde, llevaba veinte días entrenando a las dos y media de la tarde para asimilar el calor y eso me ha ayudado mucho porque hizo un día de calor horroroso. Me quedé primero porque iba muy bien preparado, pero cuando llegué a boxes tras la natación, solo quedaba mi bicicleta de la gente de mi edad, pero los pillé y apreté corriendo. Cuando vi que iba a llegar primero, me dio un bajón, pero tenía a toda la familia y a todo el mundo del pueblo esperando e hice un esfuerzo final.

¿Y no tendrá la tentación de volver como hacen muchos?

No soy de esos. Mataré el tiempo haciendo carreras populares, pero es que se tiene que terminar. Terminé con el fútbol, con el fútbol sala, donde estuve uno o dos años, pero veía que me iba a lesionar porque no se entrenaba casi nada. Me dejé el tenis, mi trabajo cuando me jubilé y estoy educado a dejarlo porque hay que a veces que el cuerpo no está para lo que la cabeza dice. Es mucho tiempo ya y cuesta mucho entrenar todos los días, pero a mí me gusta competir y entrenar. Por eso decido dejarlo, porque yo no voy a los triatlones a que me hagan palmas, yo voy a competir. La competición me gusta, pero tengo que dejarlo. Tengo para entretenerme el campo, mi familia y mis nietos, y veo que no puedo seguir.

¿La familia siempre le ha apoyado?

Mi mujer es la primera que me ha animado siempre. Todas las mañanas, cuando desayunamos, me pregunta qué tengo ese día. No he tenido problemas de ninguna clase e incluso ella se venía conmigo, pero un día dejó de hacerlo porque llegaba la dejaba sola porque no paraba de hablar y saludar amigos. Otro de los problemas es que he tenido que viajar muchas veces solo, y con la edad, venirme desde Bilbao, por ejemplo, después de una competición, no es conveniente hacerlo.

¿Metió a sus hijas en el deporte?

No, ellas no, ellas son maestras las dos. Una fue monitora de aeróbic hasta que se sacó las oposiciones, pero nada más. Hacen deporte, pero no tienen nada de competitivas.

Pero debe haber poca gente de su edad que compita.

En el Mundial de Pontevedra éramos diecisiete y me quedé el noveno, es decir, ni el mejor ni el peor, en la mitad. Aquí en España solemos competir entre cinco y siete, pero cuando hay un Mundial o un Europeo, vienen muchos ingleses, italianos y mexicanos.

Ginés Jiménez, en el Puerto de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

¿Y se cabrea cuando no consigue el resultado que espera?

No, yo compito contra mí. Me gusta ganar, por supuesto, pero compito contra mí porque me conozco y sé lo que puedo hacer. En el Mundial salí a dar todo lo que tenía, pero después me ganaron ocho y eso me da igual. Nunca he salido defraudado de una prueba, ni cuando he acabado cuarto o quinto. Hace unas semanas, para preparar el Campeonato de España, fui a hacer la Nocturna de Águilas y me quedé quinto porque voy a buscar siempre al que llevo delante, pero sin mucha idea porque tampoco consigues nada, ya que en algunos sitios te dan las gracias y un trofeo, pero ahora se ha puesto de moda dar una medalla. Yo tengo un mini museo con todos los trofeos que ha ganado y ahora solo te dan una medalla. Pero estoy muy agradecido a todos los organizadores que hacen pruebas porque gracias a ellos podemos competir.

Usted es uno de los hijos del Triatlón de Fuente Álamo, por lo que intuyo.

Hombre, claro, desde el primer día he sido voluntario. Al principio iba con la moto con el que iba en cabeza de carrera, también he montado boxes y al final me encargaba del comedor, pero nunca jamás me planteé hacerlo. Cuando fue creciendo la prueba me hicieron responsable del comedor, cuando no había catering y hacíamos nosotros la comida, y acababa agotado de darle de comer a mil personas. Después, con los años, me salí de voluntario y fue cuando empecé a hacer el trialtón.

Entonces, ahora que ya no competirá, volverá a ser voluntario.

Ahora me tengo que ofrecer para lo que haga falta. A mí me gustaba el comedor porque disfrutaba mucho con los triatletas. Es que por aquí ha pasado mucha gente buena, como Gómez Noya o Radka Vodickova, a la que incluso le dejaba mi casa de campo para que viniera a entrenar en enero o febrero y de la que aprendí un montón. Yo es que me abro a cualquiera, aunque no me gusta hacer la pelota, pero hablar con la gente siempre me ha gustado. Me ha ido muy bien y en todos los sitios me han recibido con los brazos abiertos, y eso que yo no tengo redes sociales ni nada de eso.

¿Cómo fue la llegada a meta en Águilas, donde estaba esperándole todo su club y muchos vecinos de Fuente Álamo?

Yo no había visto la que habían montado allí, pero hicieron una pancarta donde ponía ‘Gracias, Ginés’. La vi cuando cuando iba en la bicicleta, pero cuando vi a la gente en la meta en esos momentos, no sabía qué hacer. Para mí fue muy especial porque yo empecé a competir en Águilas y he terminado en Águilas, donde siempre hacen pruebas gordas. Le tengo un cariño muy especial y por eso, cuando estaba entrando en meta, me volví para darle las gracias a todos los aguileños y me acordé de un muchacho al que atropelló un coche y se murió. Y esa es mi historia.