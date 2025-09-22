Preferente
Los Garres y Alhama confirman su buen inicio de temporada
Alhama y Los Garres siguen haciendo pleno de victorias. Los alhameños vencieron con rotundidad en Beniel con goles de Alexis, Mario y Anderson. Los Garres no quiso ser menos y ganó en el Sánchez Luengo del Algar. El gran protagonista fue Paredes, autor de un doblete.
Sigue sus estela el Calasparra de Rafa Muñoz, que venció en Archena. El gol del triunfo lo anotó Quique Pina casi al final de un partido con muchas alternativas. Antes habían marcado Santos y Falcón.
Muy bien el Lumbreras, que derrotó al Ciudad de Murcia por la mínima. Por su parte, el Lorquí sigue a lo suyo. Derrotó al Deportivo Murcia a domicilio en un duelo en el que Yera y empezó dando a los ocho minutos, amplió Giogi antes del descanso, aunque puso la incertidumbre en el marcador Ahma, a falta de seis minutos para el final del encuentro.
El San Javiern o tuvo piedad de El Raal en un partido en el que Linares se lució con un ‘hat trick’. El Bullense también se llevó los tres puntos de Algezares merced a un tanto de Mou.
Sigue sin levantar cabeza el Lorca Deportiva B, colista con cero puntos tras perder con el Bullas. El Abarán también perdió ante el Alcantarilla por la mínima.
