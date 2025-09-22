Denuncian condiciones de insalubridad en el Estadio Municipal Cartagonova

El Estadio Municipal Cartagonova de Cartagena ha vuelto este fin de semana al foco público debido a la falta de limpieza. No es la primera vez que sucede en los últimos años. Este es un tema que viene de lejos, ya que la limpieza de estas instalaciones públicas que utiliza y gestiona el FC Cartagena de forma privada depende de una licitación aprobada por el Ayuntamiento que ha atravesado muchos vaivenes. El estado actual del Cartagonova presenta deficiencias graves.

Este pasado domingo, antes de la celebración del último encuentro del FC Cartagena frente al Hércules en el marco de la competición liguera de Primera RFEF -tercera categoría-, varios aficionados locales y visitantes denunciaron a través de redes sociales la suciedad acumulada en el estadio. Hasta tal punto de mostrar los aseos femeninos en un estado crítico de salubridad. Una de las fotografías, del usuario Fran Nortes (@Nortes_Fran) muestra un inodoro con heces y organismos vivos como gusanos.

Otros puntos muy criticados por la afición, quien realmente sufre estas deficiencias en la limpieza, están en la grada. La suciedad se acumula llegando a pasar semanas sin recogerse, así como el polvo, que invade los asientos, expuestos a las inclemencias del tiempo. Aficionados visitantes, seguidores del Hércules de Alicante, también publicaron fotografías de la suciedad acumulada uniéndose a la queja local.

La licitación del contrato de limpieza del Cartagonova ha sufrido cambios en los últimos años. En enero de 2022, el contrato se adjudicó a la empresa Mantenimientos Terrestres (MATERSA), quien no cumplió con sus obligaciones pese a los continuos apercibimientos del Ayuntamiento, que llegó incluso a imponer una penalización en septiembre sin recibir alegación por parte de la empresa. Ante esta situación, en octubre de ese año se resolvió el contrato de limpieza del Cartagonova y del Palacio de los Deportes.

Tras un contrato temporal a una nueva empresa en enero de 2023, que respetó a los siete trabajadores de la empresa anterior, finalmente la limpieza de estas dos instalaciones municipales fue concedida a la mercantil Limais S. Cooperativa en julio de 2024. Esta es la empresa que mantiene actualmente el contrato de limpieza del Cartagonova en vigor y que se ve ahora cuestionada por la denuncia de los aficionados.