Carlos Alcaraz ya conoce su hoja de ruta en Tokio

Carlos Alcaraz jugará por primera vez en su carrera el ATP 500 de Tokio, donde defenderá el título que consiguió el pasado año en Pekín en la misma semana.

Un cambio de planes que evitará así un nuevo enfrentamiento ante Jannik Sinner, quien sigue apostando por participar en la capital china. Será la antesala al penúltimo torneo Masters 1000 del año, el de Shanghái (1-12 octubre).

Una gira asiática que servirá para estrenar el número uno para el español, que de seguir cumpliendo con el nivel mostrado podría ya asegurar acabar el año en lo más alto

Son 500 puntos a defender en Tokio y otros 200 en Shanghái, con la posibilidad de poder sumar mucho más si es capaz de levantar el título.

Tras su participación en la Laver Cup, el español viaja ya hasta Tokio, donde ya conoce su camino en el torneo. Debut ante el argentino Baez, Tiafoe como posible rival en cuartos, Ruud en 'semis', y una posible 'vendetta' en la final, con Fritz, su verdugo este pasado sábado en San Francisco, como segundo favorito del torneo.

Un panorama para seguir sumando

Más allá de los puntos de campeón en Tokio, Alcaraz no defiende ningún trofeo más hasta final de año, con Shanghái, París y la Copa de Maestros, además de las finales de la Davis, como hoja de ruta final.

Alcaraz durante la Laver / AP

Los cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghái, la segunda ronda en el de París, y la mejorable actuación en las Finals dejan para el murciano un horizonte positivo para seguir sumando puntos hasta final de año, con la intención de cerrar 2025 en lo más alto.

Por contra, Sinner defiendo mucho más, con los títulos de Shanghái y de las Finals. Solo en París, donde no jugó el pasado año, el italiano puede sumar para intentar recuperar el trono, en la gran lucha final de un 2025 que inicia su última etapa.