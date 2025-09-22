El Atlético Santa Cruz asalta La Arboleja en el último minuto
Un gol de Carlos Zapata en el descuento permite a los visitantes remontar ante el Cieza de Ranko Despotovic, uno de los favoritos para el ascenso
José Bermúdez
Uno de los principales favoritos para lograr el ascenso, el CD Cieza, sucumbió ayer en La Arboleja (1-2) ante un flojo pero constante Atlético Santa Cruz que, sin hacer nada relevante para llevarse los tres puntos, supo aguantar el ímpetu inicial de los pupilos de Despotovic y reponerse a al gol espartero en la única jugada trenzada de los locales en la primera parte.
El equipo espartero encontraba en una jugada aislada por la banda derecha un buen centro al área que el goleador Florian, de fuerte testarazo, se encargó de transformar en el primer tanto del partido.
Tras el descanso, la afición esperaba un Cieza más ofensivo, que intentara llevar el ritmo del encuentro, pero chocaba una y otra vez con la buena defensa visitante, no dejando espacios en ataque y desarrollándose la mayor parte del partido en la zona medular, sin inquietar ambas porterías. Hasta que en una jugada a balón parado y a la salida de un córner Baró, de magnifico cabezazo, anotaba el empate y llevaba la intranquilidad al equipo ciezano que, si bien no merecía marcharse en el marcador, tampoco se esperaba el empate.
Después, el partido se convirtió en un quiero y no puedo para los locales. La lesión de un voluntarioso Choche hacía que se tuviera que recomponer la defensa espartera, y con el equipo más volcado en conseguir la victoria que en amarrar el empate, llegaría el mazazo final de los de Santa Cruz. Carlos Zapata, en el minuto 92, culminaba un rapidísimo contragolpe para anotar el que sería el definitivo 1-2, llevando la desolación a la grada espartera.
