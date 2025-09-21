El Yeclano se topa con el Extremadura, que gana con un penalti

El Yeclano Deportivo no pudo con un brillante Extremadura (2-1) pese a igualar el marcador a los 77 minutos. El conjunto del Almendralejo hizo un partido sobresaliente. Por juego, por conceptos, por atrevimiento y por garra, los locales fueron los justos merecedores del triunfo. Desde el primero hasta el último minuto, el Extremadura fue mejor. Dominó, cocinó ocasiones, defendió soberbio y tuvo carácter y reacción.

Los primeros quince minutos de juego fueron de Diego Díaz, un rayo por la banda izquierda. Realizó un tiro a la escuadra y otro se topó con cepa del palo. El meta Acín evitó el primer tanto en el minuto 26 al adivinar las intenciones de Frodo en un mano a mano. La única del Yeclano fue de Puri, con un disparo que despertó a Robador del letargo.

Extremadura y Yeclano se lo dejaron todo para la segunda parte. Cuando mejor estaba el equipo murciano, llegó el primer tanto azulgrana. Carlos Cordero, con un remate en parábola, abrió el marcador. Y cuando el Extremadura se abrochaba la cremallera en defensa, el Yeclano empató. Asier hizo un centro chut desde la izquierda que el meta Robador no atajó y tras dar en el palo, la pelota rebasó la línea de gol.

Pero el Extremadura había decidido que ese partido tenía que ser suyo. Una buena jugada acabó con un pase de Zarfino a Barace, un remate del navarro al travesaño y un rechace que recogió Manchón para que le hicieran penalti claro. Álvaro Barrero ejecutó .

Ficha técnica

EXTREMADURA: Robador; Samu Hurtado, Ángel Cano, Carlos Cordero, Fran Rosales, Zarfino, Manchón (Luis Nicolás, 82), Callejón (Barrero, 70), Barace, Dieguito (Usama, 70), Frodo.

YECLANO: Acín; Pedro Melli, Fadel (Bianco, 64), Puri (Asier, 46), Xabi (Babacar, 83), Carrasco, Domínguez (Ot, 83), Tudela, Borao, Josema, Álvaro (Totti, 64).

GOLES: 1-0. Min. 59: Carlos Cordero. 1-1. Min. 77: Asier. 2-1. Min. 82: Barrero. de penalti.

ÁRBITRO: Javier Sánchez (andaluz). Amonestó con amarilla al local Zarfino; y al visitante Fadel.

CAMPO: Francisco de la Hera. 4.000 espectadores.