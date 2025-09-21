El Yeclano, al asalto del Extremadura, un candidato a todo

A las 18:00, el Yeclano Deportivo rinde visita al CD Extremadura, un recién ascendido, pero también a uno de los candidatos a pelear por el primer puesto y que ya lo está demostrando. El encuentro se espera apasionante, ya que ambos equipos afrontan este duelo tras conseguir ganar el pasado fin de semana.

El Yeclano logró lo que podía calificarse como una victoria balsámica en el primer encuentro liguero como local. Tras empezar la temporada con una derrota en Águilas, el equipo se recompuso y consiguió los tres puntos haciendo un partido muy completo y donde fue mejor que el Melilla.

El Extremadura, en palabras de su técnico, tiene la baja confirmada de Robe Moreno, que se fracturó el codo. Los tocados Núñez y Luis Nicolás ya se han recuperado y, además, Tala, que estuvo sancionado el pasado fin de semana, ya está disponible. El conjunto de Almendralejo ha comenzado la liga de una manera excepcional, con dos encuentros disputados y seis puntos en el casillero. Es un equipo muy competitivo y además con varios nombres propios de relumbrón. Los más destacados son Frodo, que fue el máximo goleador de la Segunda RFEF el pasado curso, Zarfino, un mediocentro que ha vuelto a Extremadura donde ya fue un jugador diferencial y, por supuesto, Juanmi Callejón. El atacante, que fue decisivo con su golazo de falta en Jaén el pasado fin de semana, es uno de los líderes del vestuario extremeño.

Iván Martínez, que cuenta con la única baja de Toni Jou, confirmó en rueda de prensa que está abierto siempre a hacer rotaciones y que no sería raro ver cuatro o cinco jugadores diferentes ante el Extremadura. Veremos si es una estrategia de distracción, porque lo cierto es que ante el Melilla rindió a un buen nivel y se vio a un equipo más coordinado de lo que se podía esperar en la segunda jornada liguera.