El UCAM Murcia, a por su segunda victoria de la temporada

El UCAM Murcia, tras lograr su primera victoria de la temporada, visita al Puente Genil (12:00, Football Club) con el reto de lograr la segunda y de corregir varios errores: «Hemos trabajado en la llegada al área, los centros laterales y luego los tiros y finalizaciones. Al final, semana tras semana, intentamos mejorar esa faceta. Se irá viendo con el paso de las jornadas», dijo Germán Crespo. El UCAM Murcia partirá con un once similar al de la jornada pasada. Ackerman bajo palos, línea defensiva para José Ruiz, Yeremy, Javi Ramírez y Omar Jaiteh; centro del campo con Urcelay, Juanma Bravo y Alberto Soto; y ataque con Alvarito, Julito y Dani Aquino. El rival llega de ganar su partido anterior frente al Recreativo de Huelva. Además, el cuadro cordobés está invicto, habiendo ganado en su debut liguero frente al Xerez CD. Mucho tendrán que pelear los universitarios para arrebatarles los tres puntos en su casa.