El UCAM Murcia se queda corto y solo saca un punto

El UCAM Murcia solo pudo empatar ante el Puente Genil (1-1) en un encuentro en el que los universitarios se deshincharon a partir del segundo tiempo. No mejoró el equipo de Germán Crespo de cara a portería, su principal tarea pendiente en este inicio de temporada, estando errante en muchas de sus ocasiones.

El conjunto azuldorado llegaba a tierras cordobesas con un objetivo bien marcado, sumar los tres puntos. Para ello sabía que debía remar y mucho, ya que su rival estaba invicto, habiendo cosechado dos triunfos en las primeras dos jornadas de liga. Era el escenario perfecto para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que el proyecto funciona.

A los universitarios les costó encontrar huecos para generar peligro en los primeros compases, llegando la primera ocasión en el minuto veinte de partido. Alvarito, que cada vez va cogiendo más confianza, se atrevió con un disparo lejano que el guardameta rival acabó atrapando en dos tiempos.

Germán Crespo animó a sus jugadores poco antes del descanso, una charla que pareció haber calado pues Julito tuvo el 0-1 en sus botas, pero su disparo no terminó de ser efectivo. Sí que encontraría premio minutos después, cuando el extremo universitario perforaba la red de Benito del Valle para mandar al UCAM Murcia con ventaja mínima a vestuarios.

Entrados en el segundo tiempo, los universitarios recibieron un jarro de agua fría al cometer un penalti que Marcos no desaprovechó para igualar la contienda.

A partir de ahí, y aunque el UCAM Murcia lo intentó, la falta de acierto en los metros finales y la inferioridad numérica tras la expulsión de Yeremy por doble amarilla le acabó pesando demasiado, llevándose de su visita a Córdoba tan solo un punto. De nuevo la pólvora mojada vuelve a penalizar al cuadro de Germán Crespo, que no supo reaccionar tras el empate de los locales.

Ficha técnica

PUENTE GENIL: Benito del Valle, Juanjo Carmona (Marcos, 46), Iván Vela, Joel Armengol (Antonio, 46), Carlos Ramírez (Alan, 75), Tomás Montenegro (Rafa, 63), Salva Vegas, Jesús Pozo, Rafa Álvarez, Isma García y Airam Guzmán (Azael, 63).

UCAM MURCIA CF: Facu Ackermann, Josemi Ruiz, Jeremy Socorro, Javi Ramírez, Fer Román, Álvaro Hernaiz (Juan Carlos, 83), Urtzi Urcelay, Julio Martínez (Alberto, 70), Dani Aquino (Mohamed, 83), Álex Marín (Antonio, 70) y Juanma Bravo (Álex Bueno, 90).

GOLES: 0-1. Min. 44: Julio. 1-1. Min. 69: Marcos, de penalti.

ÁRBITRO: Muñoz Blázquez, amonestó a los locales Fran, Joel, Carlos, Salva y Marcos; y a los visitantes Juanma, Javi, Jeremy Socorro, Antonio, Facu. Expulsó por doble amarilla al visitante Jeremy Socorro.

CAMPO: Manuel Polinario.