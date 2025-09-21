El UCAM Murcia pierde por tiempo indefinido a Kaiser Gates

El UCAM Murcia CB ha perdido a Kaiser Gates por un tiempo indefinido. El ala pívot, que no ha participado aún en ningún partido ni de pretemporada ni de la previa de la Champions League, ha sufrido en Bulgaria una lesión en la rodilla derecha, según el parte médico facilitado por el club. El club, que no había ofrecido ninguna información oficial durante la pretemporada de los problemas que tenía el estadounidense, ha comunicado que "una vez recuperado de sus molestias musculares, el ala pívot Kaiser Gates se incorporó a la rutina de entrenamientos del UCAM Murcia la pasada semana. El jugador universitario se ha producido una nueva lesión durante una sesión de entrenamiento en Samokov. Las primeras exploraciones no determinan con precisión el alcance de dicha lesión producida en la rodilla derecha. Una vez que llegue a Murcia, se le practicarán nuevas pruebas para conocer con exactitud el diagnóstico. El club informará oportunamente de la evolución del jugador una vez se disponga del resultado de las pruebas", dice.

Kaiser Gates, en el último partido de la pasada temporada en casa. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

Kaiser Gates ya sufrió una lesión la pasada temporada cuando militaba en el Joventut de Badalona. En noviembre de 2024 padeció un esguince en el tobillo izquierdo que le dejó fuera de la rotación del equipo, que tuvo que buscar un sustituto. Cuando regresó, el club catalán decidió mantener a Sam Dekker, lo que propició la llegada de Gates al UCAM Murcia. Posteriormente, en el tramo final de la pasada temporada, el estadounidense se perdió varios partidos por culpa de problemas musculares.

Sito Alonso anunció la pasada semana, antes de viajar el equipo a Bulgaria para disputar la fase previa de la Champions, que esperaba contar con Kaiser Gates este lunes en el segundo partido. Pero esta lesión provocará que no pueda jugar ante el Juventus Utena lituano. Tampoco podrá estar otro ala pívot, Rubén López de la Torre, por lo que el entrenador se queda con un solo '4', Toni Nakic, para el duelo de semifinales y, en caso de ganar, la final del próximo miércoles.