San Pedro del Pinatar corre por Las Salinas por Afemar

La Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental y Trastorno generalizado del desarrollo infanto-juvenil de la comarca del Mar Menor (Afemar) celebró la segunda edición del RunRún Solidario, que superó los setencientos inscritos y visibilizó el compromiso del municipio con la Salud Mental.

La directora general de Discapacidad de la Comunidad, Miriam Pérez, el presidente de Afemar, Ramón Sáez, y la concejal de Participación Ciudadana del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, María Dolores Nieto, junto a otras autoridades, dieron el pistoletazo de salida a esta prueba que se caracterizó por el ambiente familiar y festivo y el singular entorno en el que se desarrolla, en el parque regional de Salinas y Arenales de San Pedro y la zona portuaria.

José Vicente González levanta la cinta como ganador / A.S.P.

Los corredores arrancaban la prueba tras una animación de Ballet Kebanna y, minutos después, lo hacía la marcha popular.

El vencedor de la prueba fue José Vicente González Arteaga, con un tiempo de 20 minutos y 41 segundos, seguido de José Moreno González y Daniel Arroyo Martínez. En categoría femenina la vencedora fue Encarni Cortés Sanabria, con un tiempo de 25 minutos y 5 segundos, seguida de Gladys Cecilia Arriaga Londa y María José Cortés Sarabia.

El puerto Marina de Las Salinas acogió la meta de la prueba, donde los participantes siguieron disfrutando con sorteos de regalos, animación y la entrega de trofeos.

Un momento de la salida en favor de Afemar / A.S.P.

La carrera, organizada por Afemar, contó con el apoyo del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y el patrocinio de Fundación Mediolanum, Insal Electricidad, Flexa Networks, Hortamira, Zambú Higiene, El Montes, Galera Ford, Puerto Marina de las Salinas, ballet Kebanna, Mercagrisa, Handel Local y Subasur. También colaboraron empresas como Arena Homes, Plásticos Pinatar, Salazones Garre, Soltir, Cubiplaya, Semilleros El Mirador, Salazar, Terrapilar, Jacema, Rodrigo Homes, Centramirsa, Ángela Sánchez Limpiezas, MME Iluminación, El Dulze, Salvador Madrid Asociados, Fun & Bro Events, El Águila, Lemir Okey Viviendas, Tase, Pinatar Arena, Albaladejo Grupo Asesor, Salinera Española, Agro Dolores, Zapata Correduría de Seguros y Navia.