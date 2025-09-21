‘Operación central’ en el Real Murcia

El Real Murcia ha iniciado la temporada pendiente de algo que todos los equipos tratan de esquivar, especialmente al inicio del curso. Y es que el conjunto grana ha tenido que echar más miradas a la enfermería que al terreno de juego conforme se acercaba el inicio de la competición. Sobre todo porque el infortunio de las lesiones se ha cebado con las posiciones más débiles en la plantilla que conformó Asier Goiria durante el pasado verano.

Si ya la lesión de Esteban Saveljich, en el partido de presentación ante el Elche, encendió las alarmas en la posición de central, al contar con tan solo dos efectivos potencialmente titulares con la ausencia del argentino, la situación parece todavía más delicada si se confirma la gravedad de la lesión de Antxon Jaso.

El central vasco se tuvo que retirar el pasado viernes en el minuto 67 del encuentro ante el Villarreal B muy dolorido de su rodilla izquierda cuando intentaba cortar un balón ante un rival. Todavía hay que esperar a conocer el resultado de las pruebas médicas a las que someterá el central en las próximas horas, sin embargo, las primeras exploraciones no invitaron al optimismo y así lo expresó Joseba Etxeberria al término del encuentro.

Joseba Etxeberria, en el partido ante el Villarreal B / Juan Carlos Caval

«Hay que esperar, pero no tiene buena pinta. Más allá de que pueda ser una baja importante en una demarcación en la que ya tenemos ausencias, hay que estar con el chaval. Como se confirme lo que parece tendremos que arroparle, y después valorar las diferentes situaciones que estamos teniendo en esa posición», dijo el entrenador grana.

Con Saveljich también descartado, al menos durante estos primeros meses de competición al someterse a un tratamiento conservador también en su rodilla, el Real Murcia se encuentra en una tesitura importante cuando apenas se ha cumplido un mes de la presente campaña.

Y es que se ha visto prácticamente obligado a tener que incorporar a un futbolista que se encuentre sin equipo, es decir que llegue libre, para reforzar la posición de central. Una demarcación que cerró el verano con tres futbolistas (Alberto González, Saveljich y Jaso) más las opciones de Andrés López, Sekou o el canterano Héctor Pérez. Sin embargo, esas variantes parecen más enfocadas a solventar situaciones puntuales que puedan darse en el curso, y no un escenario de estas características para un conjunto grana que, hasta ahora, tan solo se ha quedado sin encajar gol en el partido ante el Juventud Torremolinos.