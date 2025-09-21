La Minera busca en Melilla mantener el liderato

Hoy, a las 12:00 (televisado por Football Club), se enfrentan Melilla y Deportiva Minera. Será el segundo encuentro oficial entre ambos equipos tras la goleada por 3-0 que le endosó el cuadro cartagenero al conjunto melillense en la Copa Federación hace once días. En ese encuentro se vieron todas las virtudes del cuadro de Llano del Beal, ya que supo en los primeros minutos defenderse bien y, tras conseguir hacerse con el dominio del juego pasado el primer cuarto de hora, arrolló a su rival. Metió tres goles y pudieron ser más por la insistencia, velocidad y eficacia en el juego.

El objetivo de los de Checa hoy cuesta creerlo, pero es cierto: La Deportiva Minera busca la octava victoria en el octavo partido oficial. Es decir, mantener el pleno de triunfos, algo que suena difícil de creer si no ves los partidos, pero que es lógico si sigues cada encuentro hasta ahora. Curiosamente, el choque donde más dificultades ha tenido hasta el momento fue el último ante el Unión Molinense, equipo de Tercera RFEF, que llevó a la prórroga al cuadro rojillo en los octavos de final de la Copa Federación.

Se espera que repita el mismo once que venció al Estepona el pasado fin de semana. El miércoles, Checa rotó la mitad del equipo para tratar de evitar una sobrecarga de minutos excesiva, pero lo normal es que vuelva al equipo que consiguió ganar en el último minuto el domingo pasado. El Melilla, por su parte, llega a este duelo tras hacer un mal partido en La Constitución y perder por 1-0.

En liga, la Deportiva Minera va líder al contar con el pleno de puntos hasta el momento, 6 de 6, y además tener una diferencia de goles de +3. Afronta este duelo tras un viaje largo y haber tenido que jugar hace cuatro días, pero con la ilusión de mantener una racha que ya es histórica y así estabilizarse en lo más alto de la clasificación.