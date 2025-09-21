José Luis Faura: "El cruce de declaraciones de los políticos nos hizo sentir como los payasos del circo"

José Luis Faura Asensio (Pliego, 15 de septiembre de 2000) fue el único ciclista de la Región en la Vuelta a España, una carrera marcada por las protestas contra el genocidio de Gaza y también por el virus que afectó a varios corredores de su equipo, el Burgos BH, que tuvieron que abandonar en la primera semana. El murciano se salvó y fue protagonista en dos etapas pese a que también sufrió una caída en el inicio de la segunda semana que le afectó un par de días.

¿Cómo llevas la resaca de tu primera gran carrera por etapas?

Bueno, descansando un poco a ver si cogemos aire, porque cuando se relaja el cuerpo después de un importante esfuerzo, te da un buen palo.

¿Pero acabaste bien?

Al final las dos primeras semanas se hicieron muy duras. Además, sufrí una caída el primer día de la segunda semana que me lastró un poco, pero el cuerpo se recuperó y la última semana fue bastante bien.

Vamos, un poco agotado.

Bueno, más que agotado, cansado por la tensión de tener que estar todos los días dando el callo. Al final sí que terminas agotado y la fatiga se nota, pero tal y como iba la segunda semana, creía que iba a ser peor.

Encima, tu equipo sufrió un virus que os mermó bastante.

Fue un virus que apareció desde el día cero y provocó que fueran cayendo compañeros. Estuvo remanente hasta la última semana, y aunque los últimos cuatro días no había nadie contaminado, seguía el runrún.

¿Y qué fue?

Fue un virus intestinal que afecta a todo el aparato estomacal y se especuló con que podía ser Covid.

¿Pero era Covid?

La duda siempre quedó y algún compañero dio positivo, pero no hicieron más test y seguimos hasta el final de la carrera como fuera.

En cualquier caso, has dado la cara durante toda la Vuelta.

Dentro de lo que cabe he acabado contento, pero yo estaba esperando la última semana que, por mis características, que tengo resistencia y supero bien la fatiga, me venía bien, pero no fue tan dura como esperaba. Me encontré bien en la etapa de Navacerrada, donde consideraba que podía estar con los mejores, que era un poco mi objetivo, estar cerca de los mejores de la general. Pero me faltó un poco, quizás por la inexperiencia, y en el último tramo me faltó un poco de energía por la que había gastado antes. Pero al final he acabado contento, aunque no satisfecho, porque sé que no he estado en el sitio donde podía estar. En el Angliru y el Morredero me faltó un punto extra para estar en el corte bueno de cuatro o entre los quince mejores.

¿Y cómo viviste todas las manifestaciones?

Lo que intentamos fue hacer nuestra carrera y evadirnos. La organización intentó hacerlo lo mejor posible, pero nunca puedes controlar a todo el mundo. Cuando entrabas a una ciudad ibas con la incertidumbre de no saber qué podía pasar.

¿Se hablaba mucho en el pelotón de la situación?

Se hablaba porque todos los días había incertidumbre, pero nosotros bastante teníamos con lo nuestro y con intentar cumplir lo mejor posible.

¿Pero sentiste peligro?

Al final considero que toda manifestación es un derecho que tiene la ciudadanía, pero sin que ponga en peligro la integridad física de nadie. No puedes parar un conflicto violento con más violencia. Viendo lo que sucedía, con el cruce de declaraciones entre los políticos, nos veíamos como los payasos del circo. Veo lícitas las manifestaciones, pero que nadie olvide que nosotros y toda la gente de la organización no dejamos de ser trabajadores.

¿Y cómo valoras tu primera temporada en el Burgos?

Aún me queda para acabar porque voy a hacer una carrera en China a mitad de octubre. Para ser mi primer año, estoy satisfecho porque han contado mucho conmigo. Voy a acabar con unos 79 días de competición, que son bastantes, y de cara el año que viene mi objetivo es mejorar todo lo posible. Yo valoro las cosas positivas y soy autoexigente, pero queda mucho por sacar para alcanzar el máximo de mí.

José Luis Faura, en el podio de la pasada Vuelta a Murcia / Israel Sánchez

¿Qué crees que puedes mejorar?

Tampoco llevo tanto tiempo en el ciclismo, y hay muchos automatismos que ya tiene gente que viene desde la escuelas que yo no tengo, pero al llegar al ciclismo de carretera no tan joven como el resto, aún no he exprimido todo el jugo que tengo dentro y psicológicamente me veo preparado para dar mucho más.

Tu caso es atípico, porque hasta los 17 años no llegaste al ciclismo de carretera y, encima, hace dos años estuviste como profesional y tuviste que volver al campo amateur. ¿Tenías una espinita clavada de la temporada 2023?

Sí, yo tenía mi espinita clavada por esa experiencia, que fue negativa y compleja. El año en el Cortizo me vino bastante bien para hacerme más como ciclista. Cada año que pasa, al no llevar tanto compitiendo, me encuentro mejor y por eso sí que estoy contento con la Vuelta a España que he hecho, pero no satisfecho porque al final todos queremos más.

Ser ciclista en una tierra como Murcia, que ha tenido a dos grandes como Alejandro Valverde y Luis León Sánchez, es complicado. Todo el mundo busca un sucesor.

Pero al final yo no me comparo con ellos porque es imposible, es como jugar la Champions. Han sido de los dos mejores corredores del mundo. Alejandro estuvo veinte años en el máximo nivel y cualquier comparación es un desprestigio para ellos. Los dos estuvieron ganando carreras hasta que se retiraron.

Pero deben ser una fuente de inspiración, ¿no?

Claro, son dos referentes y más teniéndolos aquí, con los que aún puedes entrenar. Pero llegar a lo que han hecho ellos es prácticamente imposible para el 99% de los ciclistas.

El otro día me crucé por la calle con Luis León y sigue en forma.

La clave de esa gente, que hayan aguantado tanto, es que les gusta; para ellos entrenar no es un sacrificio y siguen manteniendo la forma. Ahora lo hacen con más tranquilidad, disfrutando del ciclismo como un hobby.