Inma Pérez y Antonio Montoya ganan la carrera solidaria por Asteamur

Asteamur, la Asociación de Personas con TEA y sus Familias, organizó por las calles de Murcia la primera edición de la 5k Carrera y Marcha Solidaria Asteamur-Corre por el Autismo, con un recorrido urbano sobre una distancia con salida y meta en el Jardín de la Cruz Roja, donde la santomerana Inma Pérez Sánchez y Antonio Montoya Abellón fueron los más rápidos.

Pérez logró la victoria con un tiempo de 22:50, el mismo que empleó su compañera en el CA Santomera Celia Cánovas Pérez, siendo la tercera posición para Gladys Jepkorir, del Barqueros Running, con 23:24. En hombres, Montoya, del Grupo Alcaraz, triunfó con un tiempo de 17:32, siendo segundo Daniel Pla, del Triatlón Murcia Unidata, con 17:37, y tercero, Luis Vicente Salinas, del CA Alhama, con 18:24.

Ganadores por categorías

Por categorías, los ganadores fueron Francisco Javier Quirantes y Gladys Jepkorir (M35), Luis Vicente Slainas y Ana María Soler Lajarín (M40), Ángel Nicolás Robles e Inmaculada Pérez Sánchez (M45), Diego Javier Muñoz Sánchez y Luisa Vilanova García (M50), Francisco García Escribano y María Rocío García Pérez (M55), Ángel Soro Alacid y Juana Carrión Pujante (M60), Joaquín Martínez Zapata y Estebana Esparza Egea (M65), Daniel Plá Escobar y Lucía Iniesta Carcelén (senior), y Antonio Montoya y Celia Cánovas Pérez (sub-23).