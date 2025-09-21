Carreras populares
Inma Pérez y Antonio Montoya ganan la carrera solidaria por Asteamur
La carrera popular se desarrolla por el centro de la ciudad de Murcia
Asteamur, la Asociación de Personas con TEA y sus Familias, organizó por las calles de Murcia la primera edición de la 5k Carrera y Marcha Solidaria Asteamur-Corre por el Autismo, con un recorrido urbano sobre una distancia con salida y meta en el Jardín de la Cruz Roja, donde la santomerana Inma Pérez Sánchez y Antonio Montoya Abellón fueron los más rápidos.
Pérez logró la victoria con un tiempo de 22:50, el mismo que empleó su compañera en el CA Santomera Celia Cánovas Pérez, siendo la tercera posición para Gladys Jepkorir, del Barqueros Running, con 23:24. En hombres, Montoya, del Grupo Alcaraz, triunfó con un tiempo de 17:32, siendo segundo Daniel Pla, del Triatlón Murcia Unidata, con 17:37, y tercero, Luis Vicente Salinas, del CA Alhama, con 18:24.
Ganadores por categorías
Por categorías, los ganadores fueron Francisco Javier Quirantes y Gladys Jepkorir (M35), Luis Vicente Slainas y Ana María Soler Lajarín (M40), Ángel Nicolás Robles e Inmaculada Pérez Sánchez (M45), Diego Javier Muñoz Sánchez y Luisa Vilanova García (M50), Francisco García Escribano y María Rocío García Pérez (M55), Ángel Soro Alacid y Juana Carrión Pujante (M60), Joaquín Martínez Zapata y Estebana Esparza Egea (M65), Daniel Plá Escobar y Lucía Iniesta Carcelén (senior), y Antonio Montoya y Celia Cánovas Pérez (sub-23).
- La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- Un peón del metal en Guipúzcoa gana más que un ingeniero en Murcia
- ‘The way we were’
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- Comer por menos de 13€ en Murcia: bebida, aperitivo y principal en este mítico restaurante
- Fuertes tormentas amenazan el oeste de la Región este domingo