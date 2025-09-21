El FC Cartagena quiere convertir en un fortín el Cartagonova

Hoy, a las 18:15 en el Cartagonova (La 7, LaLiga Plus y Football Club), se ven las caras el Cartagena y el Hércules en el encuentro más atractivo de la jornada en el grupo II de la Primera Federación. Para el cuadro albinegro no es un partido cualquiera: es el primero de un exigente bloque de tres compromisos en apenas siete días que pueden marcar el devenir inmediato del curso. El calendario aprieta y lo hace con fuerza. A la cita de esta cuarta jornada liguera se sumará el próximo miércoles la reanudación del encuentro aplazado frente al Sabadell y, posteriormente, la visita el domingo a Sanlúcar de Barrameda. Tres partidos en una semana que pondrán a prueba tanto la resistencia física como la capacidad competitiva de un Cartagena que ha empezado la campaña con ambición.

El técnico gallego prepara un once de garantías para enfrentarse al Hércules, aunque, fiel a su estilo, podría introducir alguna rotación para gestionar esfuerzos. La competencia interna, además, le ofrece alternativas de peso. Futbolistas como Fran Vélez y Chuca, que han superado sus problemas físicos, están disponibles para entrar en dinámica, mientras que Pablo de Blasis, cada vez más recuperado, aspira a ser protagonista en el once inicial.

La dificultad para adivinar la alineación de Javi Rey se convierte en una de las señas de identidad de este Cartagena, un equipo con múltiples recursos y variantes y un entrenador empeñado en tener a todos en dinámica y con la sensación de que puedan jugar. Sin embargo, lo que no cambia es la hoja de ruta: blindar el Cartagonova y convertirlo en el pilar sobre el que cimentar el ascenso o, por lo menos, jugar el play off.

El primer ejemplo ya se vio en el debut en casa, con un merecido triunfo por 3-2 frente al Atlético Madrileño. Aquella victoria reforzó la confianza del vestuario y de la afición. La visita del Hércules, además de tener aroma de rivalidad geográfica, se presenta como una nueva oportunidad de confirmar ese camino.

El cuadro alicantino llega con urgencias tras dos derrotas consecutivas y la necesidad imperiosa de puntuar, lo que puede beneficiar al Cartagena si sabe llevar el partido para complicar y poner nervioso al rival. Javi Rey va a mantener su estilo y el cuadro albinegro va a querer ser dominador del balón. Veremos los ajustes tácticos que plantea para este choque como la altura de los laterales en ataque, ya que las bandas son una de sus grandes virtudes.

Javi Rey subrayó la necesidad de contar con el empuje del público: «Tiene que haber mejor ambiente que el día del Atlético Madrileño. Jugamos en casa en plenas fiestas, un buen rival enfrente, necesitamos que el Cartagonova presente sus mejores galas», dijo.

El Hércules, necesitado

El Hércules afronta hoy una cita que espera solventar con un buen resultado y que tendría más importancia para calmar los ánimos que por los tres puntos. Tras dos derrotas consecutivas, el conjunto alicantino tiene la obligación de puntuar para evitar que el descontento, ya presente en parte de la afición, se transforme en un auténtico caos. Empezó la liga con un triunfo esperanzador ante el Tarazona, pero no ha logrado dar continuidad a esa buena entrada en la competición. Dos consecutivas, especialmente dolorosa la sufrida en casa ante el Algeciras, han disparado las dudas sobre el proyecto de Rubén Torrecilla, el técnico que, pese a todo, todavía mantiene un crédito difícilmente cuestionable.

No en vano, Torrecilla es el hombre que logró devolver al Hércules al fútbol de bronce tras más de una década de frustraciones, consiguiendo el ascenso desde Segunda FEF. Es además el único entrenador que ha enlazado tres temporadas consecutivas en el banquillo del Rico Pérez desde los tiempos de Arsenio Iglesias en los años 70. Esta rareza habla tanto de la paciencia actual como de la volatilidad histórica en la entidad blanquiazul, algo en realidad que se comparte en todo el sureste español.

En lo deportivo, el equipo cuenta con varias figuras a seguir. En la portería, el capitán Carlos Abad es un indiscutible. En ataque, la atención recae sobre Solde, uno de los talentos más cotizados de la plantilla, que incluso manejó ofertas de Segunda hasta el final del mercado. Además, deben salir de titulares tanto Carlos Rojas, viejo conocido de la afición del Murcia, como el delantero Fran Sol. El centro del campo se apoya en la calidad de Benjamín y Roger, mientras que la recuperación de Jeremy de León, fichado del Real Madrid y convertido en una de las caras mediáticas del verano, añade dinamismo ofensivo. Otro nombre propio es Javi Jiménez, que dejó buenas sensaciones en su debut ante el Algeciras.

El Hércules se presentará en Cartagena con la urgencia de frenar la sangría y el reto de demostrar que, más allá de los tropiezos iniciales, la plantilla está preparada para responder a las expectativas.