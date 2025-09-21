Duro castigo para el Alhama ElPozo frente al Tenerife

El Alhama ElPozo sigue sin sumar de tres. Esta vez sucumbió ante el Tenerife por un marcador de 0-4. Las visitantes fueron superiores en todas las líneas. Con las ideas mucho más claras, sin fisuras en defensa y aprovechando las ocasiones.

En plena feria de Lorca, en una mañana con bastante bochorno y amenazante de lluvia, el Alhama ElPozo repetía en su nueva casa, el estadio Artés Carrasco, con la intención de lograr la primera victoria de la temporada. Pero pese a su ánimo durante los primeros compases y las ocasiones de Yiyi, de falta, y Belén, con dos oportunidades muy claras, no pudieron adelantarse en el marcador.

En ese contexto llegó el primer susto para las de casa con un tanto que fue anulado por el FVS (Football Vídeo Support). No fue anulado el que marcó Aithiara, ocho minutos después. Las defensoras locales no habían aprendido del error anterior y volvieron a tropezar en la misma piedra. Otro error garrafal permitió a las visitantes ponerse por delante en el marcador. La goleadora pidió perdón a su exequipo.

Las tinerfeñas pudieron marcar algún gol más antes del descanso, ya que las alhameñas no levantaron cabeza tras encajar el primer tanto. Agradecieron el pitido final del primer tiempo.

En la segunda mitad, el Tenerife se limitó a defender bien, tener el balón marcando los tiempos del partido y disparando a portería desde todos sitios. Uno de esos disparos, de Carlota desde fuera del área, supuso el segundo gol visitante. Casi fue la sentencia ya que las alhameñas no tuvieron poder de reacción. Pudo acortar distancias cuando restaban cinco minutos. Mano a mano de Patri con Cáceres, pero esta acertó la intención de la jugadora local.

Tanto insistió la jugadora argentina Gramaglia que, a base de tesón, logró el tercer tanto en el tiempo de descuento. Lo mereció. Mazazo para las alhameñas por el duro castigo. Aleksandra se lució tras marcar el cuarto de su equipo de chilena dentro de los once minutos que la colegiado catalana añadió al partido.