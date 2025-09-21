La Deportiva Minera salva un punto en el último minuto

La Deportiva Minera sigue invicta esta temporada. En su octavo encuentro oficial llegó el primer tropiezo, pero con un buen sabor de boca por cómo se desarrolló el choque. Tras siete triunfos (entre Liga y Copa Federación), el conjunto cartagenero sumó su primer empate. Tablas en el campo del Melilla, tras un 2-2 en un choque muy interesante y que tuvo en la expulsión de Abdallah el punto de inflexión.

El primer tiempo solo tuvo un dueño y fue el conjunto local. El primer acercamiento con peligro de la Minera se hizo esperar. Hasta el minuto 22, en una buena transición por banda izquierda que permitió a Salinas cederle el esférico a Rubén Mesa, que con un disparo forzado puso en problemas al cuadro melillense, pero sin encontrar portería. Fue un oasis dentro de una primera parte pobre. El Melilla estuvo mandando en el juego, pero no encontraba la manera de hacer daño a la Minera, hasta el tramo final del primer periodo. Julio Iglesias lo intentó desde la frontal, tras una buena triangulación, pero su disparo se marchó alto; fue el aviso del primer tanto del encuentro. El buen hacer de los melillenses tuvo el premio en el minuto 39, tras una brillante acción desde la banda derecha y el pase de la muerte, que finalizó a placer Julio Iglesias para poner el 1-0. El centrocampista estaba de dulce y lo siguió demostrando para encarrilar el choque. Al filo del descanso, filtró el esférico de manera espectacular a Dago, para que el ariete costamarfileño, solo ante Álex Lázaro, definiera a la perfección y estableciera el segundo del conjunto local. La Deportiva Minera estaba irreconocible.

Once inicial del Melilla / Prensa Deportiva Minera

El segundo tiempo arrancó con un doble cambio por parte de Checa que a la postre resultó definitivo, ya que ambos vieron puerta. Entraron al campo Damián Petcoff y Javi Vera para conseguir lo que no habían hecho en el primer periodo, que no es otra cosa que tener el control del juego. Eso sí, durante los primeros minutos de la reanudación no se vio nada de esto, ya que se mantuvo el dominio local.

En el minuto 55, Abdellah, sin ningún tipo de maldad, porque no vio a Kike Carrasco en un balón dividido, golpeó con los tacos la cara de Kike Carrasco y vio inmediatamente y de manera merecida la cartulina roja.

La expulsión sí que cambió el choque y la Minera empezó a dominar. El balón se lo quedó el cuadro de Llano del Beal, que con la superioridad numérica vio la oportunidad de retornar al partido. El esférico empezó a rondar la meta de Franganillo y el 2-1 llegó en el minuto 74. Una buena acción desde el perfil diestro acabó con una cesión hábil de Alarcón a Javi Vera para que el mediocentro, que en este inicio de curso se ha destapado como goleador, recortara distancias.

A partir de ahí se sucedieron las ocasiones para los rojillos. Omar Perdomo en el 78 y Rubén Mesa en el 81 estuvieron muy cerca del gol. El ansiado tanto del empate llegó en el 89, tras una excelente asistencia de Óscar Zorilla; Damián Petcoff, con un derechazo cruzado, puso el esférico cerca de la escuadra. Siguió atacando la Minera en el descuento buscando la victoria y completar la remontada, pero no encontró el 2-3 por falta de tiempo.

Ficha técnica:

UD Melilla: Franganillo; Tovar, Pelón, Quindimil, Varela; Segura (Iván Robles, min. 79), Ortolá, Alvarito (Armenteros, min. 79), Abdellah; Julio Iglesias (Pitu, min. 63) y Dago (Chavarria, min. 50).

Deportiva Minera: Álex Lázaro; Diego Mirapeix (Bello, min. 80), Sebas Holgado, Manu Galán, Paco Torres (Óscar Zorrilla, min. 60); Ayala (Damián Petcoff, min. 46), Kike Carrasco, Alarcón, Salinas (Javi Vera, min. 46); Omar Perdomo y Rubén Mesa.

Goles: 1-0. Min. 39: Julio Iglesias. 2-0. Min. 45: Dago. 2-1. Min. 74: Javi Vera. 2-2. Min. 89: Damián Petcoff.

Árbitro. Alejandro Noguera Moreno (comité andaluz) Amonestó por parte local a Segura y expulsó a Abdallah y por parte visitante a Diego Mirapeix, Kike Carrasco y Eghosa Bello.

Campo. Álvarez Claro.