La constancia no sirve al Águilas para encontrar el gol

La superioridad y la insistencia del Águilas en la segunda parte, en la que fue muy superior al Xerez CD, no fue suficiente para lograr la victoria (0-0), a pesar de tener mucha presencia en el área visitante, teniendo ocasiones pero errando en el último pase o encontrándose con el portero De La Calzada. Aunque la primera entrega no fue de los visitantes, con el dominio del balón que apenas pudieron tener en su poder los costeros, tan solo en el tramo final de este periodo se lo disputó a los de Xerez.

Los de Adrián Hernández fueron a por el partido desde el primer minuto, llegando al área rival con el coreano Park como director de orquesta y Kevin Manzano como el más incisivo por la banda derecha. Pero ni las ocasiones ni las numerosas aproximaciones ni los córner sirvieron para lograr la victoria.

Un tempranero remate del visitante Jaime López a los tres minutos, ajustado al larguero, puso en aviso a los costeros de las intenciones de los de Galiano, en una cita que transcurría con el dominio del balón para los visitantes. Dominio cómodo hasta la medular, y era a partir de esa zona cuando los de Adrián Hernández comenzaban la presión, lo que provocaba un juego muy pausado, sin ocasiones de gol.

Hubo que esperar un poco antes de la media hora para que los costeros tuvieran su primera ocasión, Mateo Enríquez lanzaba desde la frontal del área, saliendo el esférico ajustado al poste derecho de la portería visitante. Una jugada con la que se cambió la dinámica del partido, pasando los costeros a marcar el ritmo durante unos minutos. La disputa por el control del partido se transformó en llegadas a las dos áreas, pero sin poner en apuros a los porteros. Tan solo cuando se llegaba a los últimos minutos, el visitante Sissokho se iba de Uri y lanzaba a portería para que Salcedo con una gran intervención evitase el gol de los visitantes.

La segunda entrega arrancó con los costeros más incisivos, sobre todo por la banda derecha a través de Kevín Manzano, llegando al área visitante y con cierto peligro, y con el coreano Park que aportaba algo diferente y sutil para llegar a los dominios de De La Calzada. En un robo de balón en el centro del campo, el esférico llegó al coreano Park, quien llegaba a la frontal del área lanzando a portería y obligando al meta rival a esforzarse para evitar el gol de los locales. Comenzaron los de Adrián Hernández a tener la pelota y a buscar la portería rival con intensidad. Se sucedían las aproximaciones costeras con el coreano Park como protagonista, quien recibía dentro del área, pero apostó por el regate quedándose sin espacio para buscar la portería. Kevin Manzano centraba raso desde la banda derecha, balón que no pudo golpear bien Pipo en el área pequeña.

Los costeros eran y se sabían superiores, pero les faltaba el acierto en las aproximaciones a la portería de De La Calzada, quien a pesar de las numerosas aproximaciones les privó de la victoria. Un partido que quedó neutralizado por los visitantes en eternas paradas de juego en los últimos minutos, haciendo eterno el final del partido al que se llegó sin goles.

Ficha técnica

ÁGUILAS FC: Salcedo, Johan Terranova, Uri, Antonio Sánchez (Keita, 46), Ebuka, Mario Abenza, Mateo Enríquez (Hyeon-Jun Park, 46), Javi Pedrosa, Pipo, Seth Vega (Fer Martínez, 65) y Chris Martínez.

XEREZ CD: De La Calzada, Ricky Castro, Josete Malagón, Guille Campos, Chacartegui, Ismael (Adri, 83), Jaime López (Hugo Díaz, 95), Javi Rodríguez, Charaf (Bless, 83), Mati Castillo (Nané, 65) y Sissokho (Franco, 65).

ÁRBITRO: Javier García,. Amonestó a los locales Chris Martínez, Seth Vega, Mario Abenza y Kevín Manzano; y y a los visitantes Chacartegui, Josete Malagón, Ismael y Franco.

ESTADIO: Centenario El Rubial, ante unos 1.500 aficionados.