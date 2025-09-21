La Carrera Entre Arrozales de Calasparra corona a Carlos Mendoza y María Teresa Jódar

Carlos Mendoza y María Teresa Jódar se alzaban con la victoria absoluta en la quinta edición de la Carrera Entre Arrozales, que cada año organiza la DOP Arroz de Calasparra junto el consistorio calasparreño, a través de su concejalía de Deportes, el patrocinio de Banco de Santander y la colaboración de Blade Runners Calasparra. Con inscripciones agotadas, 400 deportistas se dieron cita en las dos variedades que ofreció la prueba: carrera y ruta senderista.

Se trata de una 10K que tuvo salida y meta en el Santuario de la Virgen de la Esperanza, recorriendo los arrozales que bañan el Río Segura como protagonistas de la jornada.

Mendoza, de la Asociación Lorca Santiago, invitió un tiempo de 41:59. En segundo lugar quedó Pedro Miguel Paredes, del CA Puertas Lorca (42:33), mientras que la tercera posición fue para Vicente Aznar (42:42).

En féminas subió a lo más alto del podio María Teresa Jódar, que paró el crono en 54:57, seguida de la moratallera María Teresa Guillén, del CD Filippides (56:39), y la tercera plaza fue para Olga García (1h.00:06).

La prueba aunó deporte, turismo y gastronomía, teniendo como objetivo poner en valor el coto arrocero en esta época tan especial, cuando apenas quedan unas semanas para que comience la siega del cereal, conjugado con la imponente presencia del Río Segura a su paso por la población del Noroeste murciano.

La prueba también tuvo un componente solidario y parte de la recaudación irá destinada a la asociación local ‘Calasparra, se mueve', que trabaja durante todo el año para conseguir fondos para la investigación en la lucha contra el cáncer. La plaza principal del Santuario se convirtió en una fiesta del deporte con la degustación, como no podía ser de otra manera, del arroz de la Denominación de Origen Protegida, así como diferentes productos locales.