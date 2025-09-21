Carlos Alcaraz, en la Laver Cup: cuándo juega en la última jornada y dónde verlo

Carlos Alcaraz llega a la última jornada de la Laver Cup, el duelo que enfrenta a Europa y el Resto del Mundo, después de perder su primer partido individual en la segunda frente a Taylor Fritz y de triunfar en la primera en dobles. El tenista murciano tendrá doble ración en el tercer día de competición en San Francisco, puesto que primero jugará un doble formando pareja con Casper Ruud y después, en caso de que el campeón no esté ya decidido, también tendrá que jugar un individual.

Team Europe's Carlos Alcaraz, of Spain, returns a shot against Team World's Taylor Fritz, of the United States, during their match on the second day of the Laver Cup tennis tournament in San Francisco, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) / Jeff Chiu / AP

Europa acabó la primera jornada por delante en el marcador (3-1), pero en la segunda, donde los partidos valían doble, le dio la vuelta Resto del Mundo. Gracias a los triunfos de Fritz ante Alcaraz, Cerúndolo frente a Holger Rune, y Alex de Minaur contra Alexader Zverev, se dio un vuelco a la situación. En estos momentos el marcador es de 9-3 y el campeón será el equipo que llegue primero a los trece puntos. En la tercera y última jornada las victorias valen tres puntos.

La última jornada

El cierre del torneo inspirado en la Ryder Cup y que promueve Roger Federer comenzará con un doble Carlos Alcaraz-Casper Ruud contra Alex Michelsen-Reilly Opelka. Será a las nueve de la noche en España. Después le seguirá un encuentro individual entre Jakub Mensik y Alex de Minaur. Si Europa sigue con vida, Alcaraz jugaría a continuación, ya de madrugada en España, contra el argentino Francisco Cerúndolo. Y para cerrar está programado un Alexander Zverev-Taylor Fritz. Los dos últimos encuentros estarán en función de los dos primeros, que debe ganar Europa para forzarlos.

Los partidos se podrán ver en España a través de Eurosport.