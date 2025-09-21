Carlos Alcaraz firma cinco meses casi perfectos

Carlos Alcaraz buscó la pasada madrugada ante Taylor Fritz en la Laver Cup su decimocuarto triunfo consecutivo individual sobre pista dura, con lo que superaría los trece seguidos que logró este 2025 en tierra batida y los once en hierba en la que está siendo su mejor temporada. Ayer se cumplieron cinco meses de la derrota en Barcelona, tras la que ganó 37 de 38 partidos y seis títulos.

El joven tenista murciano, a sus 22 años y número 1 del mundo, se estrenó también en la madrugada del venciendo en dobles en la ciudad estadounidense de San Francisco en la octava Laver Cup, que enfrenta al equipo de Europa y al del resto del mundo.

Carlos Alcaraz, en el partido de dobles de la Laver Cup / Efe/ JOHN G. MABANGLO

Alcaraz acredita cuatro partidos vencidos y uno perdido en este torneo en el que debutó el pasado año en Berlín (2-0 en individuales y 2-1 en dobles hasta la fecha).

En 2025 suma 11.540 puntos por los frente a los 10.780 del segundo, el italiano Jannik Sinner, cuando lo comenzó 4.820 por debajo del transalpino.

Lleva un balance de 61-6 en triunfos y derrotas y siete títulos: ATP 500 de Róterdam y Queen’s, Masters 1.000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, Roland Garros y Abierto de Estados Unidos.

Desde el 20 de abril pasado, solo perdió un encuentro, la final de Wimbledon (6-4, 4-6, 4-6 y 4-6 ante el Sinner), con lo que en los últimos cinco meses lleva 37 partidos ganados de los 38 últimos individuales disputados.

Ese revés llegó después de 24 victorias seguidas, su mejor racha como profesional, y desde su derrota frente al danés Holger Rune en la final del ATP 500 de Barcelona (6-7 (6) y 2-6 en un encuentro que terminó lesionado en el muslo derecho), enlazó 13 triunfos en tierra batida, 11 en hierba y las 13 que lleva sobre hormigón, todas ellas en Estados Unidos, donde pretender seguir en la ola sobre la que ahora surfea en California.

Victoria en dobles con Mensik

En el partido de dobles con el que debutó en la Laver Cup formando pareja con el checo Jakub Mensik, derrotó al dúo formado por los estadounidenses Taylor Fritz y Alex Michelsen, un resultado que dejó a Europa con una ventaja de 3-1 tras la primera jornada.

Alcaraz y Mensik derrotaron a Fritz y Michelsen por 7-6 (7) y 6-4 en 1 hora y 43 minutos. Fue un duelo en el que la pareja hispanocheca se atrincheró al saque, sin conceder ni una sola oportunidad de ‘break’ a los estadounidenses.

Al resto dispusieron de pocas opciones, con Fritz y Michelsen también muy sólidos, pero aprovecharon la que tuvieron: con 5-4 arriba y restando 30-40, se llevaron el partido.

El murciano estrenó en este partido su condición de nuevo número uno del mundo, al que llegó hace dos semanas tras la conquista del Abierto de Estados Unidos en Nueva York.

Team Europe captain Yannick Noah, foreground left, celebrates with Carlos Alcaraz, of Spain, after Alcaraz and teammate Jakub Mensik, of the Czech Republic, defeated Team World during a doubles match on the first day of the Laver Cup tennis tournament in San Francisco, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) / Jeff Chiu / AP

El partido de dobles fue el último de los cuatro disputados en la primera jornada de la Laver Cup, torneo inspirado en la Ryder Cup de golf e impulsado por Roger Federer, que enfrenta a Europa y al resto del mundo.

El noruego Casper Ruud abrió el torneo con una victoria sobre el estadounidense Reilly Opelka por 6-4 y 7-6 (4), mientras que el propio Mensik amplió la ventaja para Europa en su duelo de ‘singles’ con Michelsen, al que derrotó por 6-1, 6-7 y 10-8.

El brasileño Joao Fonseca dio a los hombres capitaneados por Andre Agassi su única alegría de la jornada venciendo al italiano Flavio Cobolli por 6-4 y 6-3. El primer equipo en alcanzar 13 puntos se lleva el título.