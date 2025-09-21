Fútbol
El Alhama ElPozo, que busca su primer triunfo, recibe al Tenerife
Efe
El Alhama ElPozo recibe hoy al Tenerife en busca de su primer triunfo en la liga femenina Moeve de fútbol en la cuarta jornada en la máxima categoría nacional (12.00 horas, DAZN) en el estadio Francisco Artés Carrasco, de Lorca.
Tras el 8-0 encajado en el debut ante el Barcelona, el empate a cero en el feudo del Levante y a uno frente al Granada en casa, se enfrentan ahora a un rival con un triunfo y dos igualadas. El choque no lo jugará Judith Caravaca, capitana visitante, por lesión tras haber sido operada de una menisectomia en su rodilla izquierda, aunque no venía jugando.
Astrid Álvarez, quien apunta a seguir como titular, habló en la previa. «Estamos contentas por lo hecho y vamos puntito a puntito, aunque nos gustaría sumar de tres en tres», afirmó en la previa del encuentro de este domingo.
La jugadora canaria de 32 años que llegó al club en enero de 2023 procedente del AEM Lleida, destacó del rival que «es un equipo ya consolidado en la categoría». n
