Alberto Martínez se despide de la natación con un triunfo

El olímpico cartagenero Alberto Martínez Murcia se ha despedido de la natación por la puerta grande, ganando la Travesía a Nado al Puerto de Cartagena, la primera competición que realizó siendo un niño y que ha servido para despedirse de las aguas abiertas, una modalidad donde ha estado durante varios años, hasta que sufrió una grave lesión de hombro, entre los mejores del mundo. Martínez, que el pasado mes de abril disputó en Ibiza su última prueba internacional, quería despedirse en casa a los 27 años de edad. Y lo ha hecho en una cita ya con treinta y dos años de historia con final en la Cola de la Ballena del puerto cartagenero.

Alberto Martínez ha completado los tres mil metros en un tiempo de 31:45, superando a Cristóbal Javier Cáceres, del CN Lorca, que ha tocado la línea de meta con 31:54, mientras que la tercera posición ha sido para Raúl García Martínez, con 31:56.

Alberto Martínez, agradeciendo al público el apoyo / Loyola Pérez de Villegas

María Reyes, campeona femenina

En la clasificación femenina, la infantil del Marina Cartagena Áncora María Reyes López, con 33:37, ha sido la gran triunfadora, con María Albaladejo Sánchez, del CD Santa Ana, en la segunda posición con 34:56, y Lucía Romero Alonso, otra infantil, en la tercera con 35:00.

Además, también se ha celebrado una prueba para las categorías menores de 800 metros de recorrido, donde los ganadores en alevines han sido Pablo Giménez Gago (12:48) y Anaís Martínez Benzal (12:56). Los podios los han completado Juan Francisco Paredes Gallego y Álvaro Duro Lozano, ganado en el pasado Campeonato de España infantil en piscina de cinco medallas; y Elyssé Nieto Aznar y Victoria Zhou.

Asimismo, en benjamines, Hugo García Jiménez y Lola Rojo Cañada han subido a lo más alto del cajón, con Julio Araujo y Jorge Eduardo Ríos López, en hombres, en la segunda y tercera plaza, respectivamente; y Daniela Zhou y Paula Ewelina Iwaszko, en chicas.