El Águilas, a sumar en casa ante el Xerez CD

Esta tarde comienza el Águilas FC (18:30 horas) una secuencia de dos partidos seguidos en el Centenario El Rubial. El primer equipo que recibe es el Xerez CD, un rival que ha sumado la victoria de la pasada semana ante el Antoniano tras perder en la primera cita de la temporada, por lo que se prevé un partido complicado, puesto que el equipo de Cádiz es otro de los etiquetados para luchar por el ascenso, con una plantilla que mantiene el bloque del pasado ejercicio, y con refuerzos que han llegado entre los que destacan Guille Campos, Chacartegui, Jaime López y el extremo gaditano Javi Rodríguez.

Una cita a la que el técnico costero, Adrián Hernández, llega con la baja del lateral Ángel López y con la vuelta de otro lateral, José Mas, tras superar su lesión, aunque no estará de inicio. El resto del plantel está disponible, por lo que no se espera muchos cambios con respecto al equipo que saltó la pasada semana en Linarejos. Tan solo la posible entrada de Ebuka en el lateral zurdo para que Javi Pedrosa vuelva a una posición más ofensiva en la banda. Por lo que Salcedo estará en la portería, Ebuka, Uri, Antonio Sánchez y Johan Terranova en defensa; en la medular repartirán Mario Abenza, Keita y Mateo Enriquez; Javi Pedrosa y Pipo en las bandas; y el coreano Hyeon-Jun Park de enganche con Chris Martínez, que será la referencia en ataque.