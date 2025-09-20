Baloncesto
Previa Champions: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo
Sigue cuarto a cuarto el primer partido de los tres que debe ganar el conjunto universitario para obtener una plaza en la fase regular de la competición europea
En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (no antes de las 20.00 horas, Popular TV)
*El partido se debía disputar a las 20.00 horas, pero se ha retrasado al menos 15 minutos al no haber finalizado la anterior eliminatoria que acogía el mismo pabellón entre el Karhu Basket Kauhajoki y el Juventus Utena (89-103).
*El conjunto universitario se medirá el lunes al Juventus Utena si logra ganar su partido ante el Start Lublin.
- Consulta las estadísticas del partido
- Así es el camino del Cuadro 3 en la fase previa de la BCL
- Previa: El UCAM Murcia, en busca de su 'triplete' para estar en la Champions
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- En directo: Real Murcia-Villarreal B
- La 'librería más grande de España' abre en Alfonso X el 3 de octubre
- Estos son los municipios más felices de la Región por su calidad de vida, clima y servicios
- No son barracas y tampoco restaurantes: los 'merenderos' de Murcia en plena huerta donde se come como en 1880
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones
- Un hotel gastronómico y una antigua tienda de alimentación: los dos restaurantes de Murcia que compiten por ser 'la mejor apertura de España
- Murcia acoge este otoño tres festivales del fondo de inversión israelí KKR en el Espacio Norte