Previa Champions: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo

En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (no antes de las 20.00 horas, Popular TV)

*El partido se debía disputar a las 20.00 horas, pero se ha retrasado al menos 15 minutos al no haber finalizado la anterior eliminatoria que acogía el mismo pabellón entre el Karhu Basket Kauhajoki y el Juventus Utena (89-103).

*El conjunto universitario se medirá el lunes al Juventus Utena si logra ganar su partido ante el Start Lublin.