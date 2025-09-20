El Lorca Deportiva sigue sin saber ganar

El Lorca Deportiva sigue sin ganar en la presente campaña. Un empate y dos derrotas es el bagaje del conjunto blanquiazul. Esta vez perdió ante La Unión (1-2) merced a que los visitantes fueron superiores en líneas generales. Más bagaje en esta categoría de los jugadores de Campos, mejor posicionados y con las ideas más claras.

Quién sabe si la cosa hubiera sido distinta si Carrasco no hubiera fallado un penalti o si Fromsa no hubiera marcado en su portería.

Reencuentro de muchos jugadores sobre el terreno de juego. Armando, Diego Ruiz, Ferrón y el técnico, José Miguel Campos, con pasado lorquinista.

El Lorca, que había causado tan buena impresión como carencia de acciones de gol en los dos partidos anteriores, volvía a su estadio en plena feria lorquina.

El técnico local, Sebas López, entendió que el veterano Carrasco podía paliar la sequía goleadora, pero nada de nada. El entrenador aguileño salió valiente con dos puntas, el citado Carrasco y Naranjo, pero más de lo mismo. Pueden estar en el terreno de juego muchos delanteros, pero si el balón no llega a la zona peligrosa, es complicado que haya goles a favor de los lorquinistas.

El choque empezó con muchas precauciones defensivas, buscando madurar el partido. Los técnicos se conocen a la perfección y el factor sorpresa era nulo.

A los seis minutos, Ernestas evitó el gol de La Unión. Respondió Naranjo con un gran disparo ajustado al palo. El ex del Yeclano puso en aprietos a Adrián Fernández con un cabezazo que rozó el poste.

En el minuto catorce pudo adelantarse el equipo lorquino. El colegiado decretó penalti. Lo lanzó Carrasco, pero respondió Adrián Fernández.

La defensa lorquina estaba dando muestras de flaqueza en algunas acciones y el veterano Ferrón era una pesadilla.

A los 36 minutos llegó una acción desgraciada para el Lorca. Una acción dentro del área local, donde tocó Ferrón y encontró la pierna de Fromsa, quien batió a su portero. Gol en propia meta y lesión del central, que un minuto después fue sustituido por Saturday.

No se recuperó de ese jarro de agua fría el equipo de casa. La afición tampoco esperaba ese revés. Se llegó al descanso con ventaja visitante, inmerecida ya que el resultado justo debió ser un empate. Ninguno mereció ir por delante en el marcador. Sebas López señaló a Carrasco y le dejó en el vestuario en el descanso.

Los de casa salieron con otro talante, más valientes y asumiendo riesgos, lo que permitió que La Unión tuviera dos acercamientos con cierto peligro.

Sin embargo, a los siete minutos empató el Lorca. Gran jugada de Álvaro Martínez por la derecha, balón al área, y Álex Peque, natural de Albudeite, tras buen control, remató al fondo de la red, logrando la igualada que estaba mereciendo por la intensidad en los primeros compases de la reanudación. La Unión estaba superando al Lorca. Más control del cuero y mejor posicionado sobre el césped.

En el minuto 70 el jugador de Llano de Brujas Armando la tuvo para su equipo, pero su disparo dentro del área lo atajó Ernestas.

Fruto del mejor juego visitante, llegó el segundo. Balón parado. Falta al área y Jaime Santos de espuela sorprendió a Ernestas.

El técnico local agotaba todas las opciones ofensivas que tenía en el banquillo, pero el juego carecía de sentido. Pollos sin cabeza, demasiada ansiedad. Los visitantes hacían su partido.

En el minuto 75 el meta Adrián Fernández evitó el empate del Lorca a disparo de Tomás Inglés. Y en el tramo final, La Unión ofreció mejores sensaciones. Daba la impresión que estaba más cerca el tercero que el empate del Lorca.

Los visitantes se quedaron con un hombre menos por expulsión del lateral zurdo Mena y los locales se volcaron sobre la meta rival, pero la luz se le apagaba a los lorquinistas en los momentos cruciales.

Sergi tuvo la posibilidad de empatar y el público pidió un posible penalti sobre Gabri, pero el marcador ya no se movió.

Ficha técnica

LORCA DEPORTIVA: Ernestas, Soler (Gabri, 75), Morros, Tafalla, Fromsa (Saturday, 37), Sergi, Willy (Tomás Inglés, 70), Juan Hernández (Escobar, 70), Naranjo, Alex Peque y Carrasco (Alvaro Martínez,46).

LA UNIÓN: Adrián Fernández, Mena, Roan, Guille Bernabéu (Rafa, 66), Armando, Santos (Márquez, 88), Kounni (Miguel Pérez, 79), Mario Gómez, Grande, Raigal (Jesús, 88) y Ferrón (Mike, 66).

GOLES: 0-1. Min. 36: Fromsa, en propia meta. 1-1. Min. 52: Álex Peque. 1-2. Min. 67: Jaime Santos.

ÁRBITRO: Ruiz Penalva. Amonestó al local Morros y a los visitantes Guille Bernabéu, Mike, Mario Gómez ,Kounni, Márquez y al técnico José Miguel Campos. Expulsó por doble amonestación a Mena en el minuto 85.

CAMPO: Artés Carrasco. 2.000 personas.