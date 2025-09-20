Carlos Alcaraz, en la Laver Cup: dónde ver y a qué hora su partido de individuales

Carlos Alcaraz está estrenando su número 1 del mundo en la Laver Cup, el duelo que enfrenta a los equipos de Europa y Resto del Mundo en el Chase Center de San Francisco (Estados Unidos), el pabellón donde juegan los Golden State Warriors de la NBA. Es la segunda participación del murciano en el torneo creado por Roger Federer inspirado en la Ryder Cup de golf.

Después de ganar en la primera jornada, en la que los triunfos valían un punto, el partido de dobles formando pareja con el joven checo Jakub Mensik, el de El Palmar jugará en la segunda un duelo de individuales y lo hará ante Taylor Fritz, a quien ya se enfrentó hace unas horas en dúos. De momento, Europa domina a Resto del Mundo por 3-1 antes de afrontar una jornada donde se volverán a disputar tres encuentros de individuales y uno de dobles. En todos ellos el triunfo suma dos puntos, mientras que en la tercera jornada, el valor será de tres puntos.

Team Europe captain Yannick Noah, foreground left, celebrates with Carlos Alcaraz, of Spain, after Alcaraz and teammate Jakub Mensik, of the Czech Republic, defeated Team World during a doubles match on the first day of the Laver Cup tennis tournament in San Francisco, Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Jeff Chiu) / Jeff Chiu / AP

3-0 contra Fritz y solo un set cedido

El ganador de Roland Garros y el US Open este año se medirá al número 5 del mundo, al que siempre ha ganado en el circuito ATP. Se han enfrentado en tres ocasiones y todas ellas ha salido triunfador el murciano. Precisamente uno de esos duelos se dio hace un año en la Laver Cup, que se disputó en Berlín y donde Alcaraz fue clave para el triunfo de Europa. Para encontrar el primero hay que remontarse a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami de 2023, y el último de ellos fue este mismo año en las semifinales de Wimbledon. Fue en la única ocasión en la que Fritz logró hacerle un set al pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Taylor Fritz of the U.S. returns to Carlos Alcaraz of Spain during the men's semifinal singles match at the Wimbledon Tennis Championships in London, Friday, July 11, 2025.(AP Photo/Joanna Chan) / Joanna Chan / AP

En el partido de boles que Alcaraz jugó con Mensik, el dúo hispanocheco venció por 7-6 (7) y 6-4 en 1 hora y 43 minutos a Fritz y Michelsen. Los europeos no concedieron una sola bola de ‘break’ a los estadounidenses, ganando todos los juegos con su servicio. Al resto dispusieron de pocas opciones, con Fritz y Michelsen también muy sólidos, pero aprovecharon la que tuvieron: con 5-4 arriba y restando 30-40, se llevaron el partido.

Dónde verlo y a qué hora

El duelo entre Alcaraz y Fritz se jugará en el turno de noche, por lo que en España empezará a las cuatro de la madrugada del domingo. La jornada comenzará a las diez de la noche con el partido Zverev-De Minaur, al que le seguirá Rune-Cerundolo. Tras el Alcaraz-Fritz habrá un partido de dobles entre las parejas formadas por Rune y Ruud con De Minaur-Michelsen. Los encuentros se podrán seguir a través de Eurospot.