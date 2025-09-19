Sito Alonso valora utilizar a Sant-Ross de ala pívot para la fase previa de la Champions

Nunca el UCAM Murcia CB había tenido en su primera plantilla tres jugadores para la posición de ala pívot. Pero en el primer partido de la fase previa de la Champions, el entrenador, Sito Alonso, solo tendrá a un ‘4’, Toni Nakic, porque tanto Kaiser Gates, que sí que podría llegar al segundo, como Rubén López de la Torre, este último por una microrrotura en el gemelo interno de la pierna derecha, serán baja en Bulgaria. Esta circunstancia obligará al técnico a ‘inventarse’ un ala pívot: «El jugador que vale para todo es Howard (Sant-Roos), que puede jugar de 1, 2, 3 y 4, de 5 no porque nos parecería ya excesivo. Incluso yo creo que Sander Raieste, en un momento determinado, también puede jugar de 4, pero para ese tipo de circunstancias especiales hay que entrenar para que sea mucho más natural, y Howard lo ha hecho», explicó el entrenador, que dejó claro que esa alternativa que bajara es el cubano.

Rubén López de la Torre, en su presentación oficial como jugador del UCAM Murcia / UCAM Murcia CB

Además, la plantilla se queda con solo cinco jugadores cupo, el mínimo exigido en la Champions -Dani García, Falk, Raieste, Moussa Diagne y Emanuel Cate-, por lo que en todos los encuentros debe ser descartado uno que no sea considerado de formación. La decisión, según Alonso, se tomará en función de «muchas circunstancias que pueden darse, como físicas, técnicas y tácticas, pero afortunadamente tenemos jugadores para poder soportar la baja de ese gran jugador que siempre se va a quedar fuera», concluyó.