El Real Murcia regresa a casa para volver a convencer

Tan solo se han disputado tres jornadas en la Primera Federación y el Real Murcia regresa a casa para disipar las dudas que se ha generado él mismo. Al menos las que dejó en su encuentro ante el Atlético Madrileño, donde dejó escapar la victoria en la última acción del partido. Una derrota y un empate en su dos primeras salidas (Marbella y Madrid) que obligan a cambiar el guion en la Nueva Condomina. Tiene casi prohibido el conjunto grana dejar escapar puntos en su estadio, algo que le ha lastrado demasiado en sus tres temporadas anteriores en la tercera categoría, y por eso buscará esta noche (21.30 horas, Movistar +) el segundo triunfo del curso ante su afición.

Ya lo hizo hace quince días, ante el Juventud Torremolinos, donde si bien la puesta en escena sobre el terreno de juego convenció, no lo hizo así un resultado escaso y corto ante un recién ascendido que le obligó a sufrir algo más de la cuenta en el tramo final. Sufrimiento que no pudo frenar el pasado domingo frente al filial rojiblanco y del que quiere pasar página hoy mismo en su duelo ante otra cantera a tener muy en cuenta, como es la del Villarreal.

La buena noticia para este encuentro es que Joseba Etxeberria, entrenador del Real Murcia, podrá tener a su disposición a casi toda la plantilla a excepción de los lesionados Zeka y Esteban Saveljich. El extremo, aquejado de un esguince de rodilla, estará de baja unas cuatro semanas más, mientras que el central, también con dolencias en su articulación que le han llevado a tener que realizar un tratamiento conservador con el objetivo de evitar el quirófano, estará también fuera de juego hasta nuevo aviso durante más tiempo en el calendario.

David Flakus celebra el tanto de penalti, el único que subió al marcador en el primer partido de la temporada en casa. / | JUAN CARLOS CAVAL

No obstante, jugadores llamados a ser importantes en los planes del técnico vasco, como pueden ser los centrocampistas Moyita o Antonio David, junto al defensa Andrés López, podrán ser incluidos en la convocatoria tras superar sus molestias físicas. Eso sí, habrá que ver si pueden partir de inicio un partido que llega en una semana corta para los granas, puesto que reciben al filial del submarino amarillo apenas cinco días después de su duelo de la pasada jornada.

Enfrente estará un Villarreal B que cuenta con el mismo bagaje que los murcianistas con cuatro puntos de nueve posibles. Una victoria, la conseguida ante el Alcorcón en la jornada inaugural, una derrota (ante el Eldense) y un empate, logrado el pasado fin de semana ante el CE Europa en un partido con seis tantos (3-3) y en el que el filial amarillo igualó un 2-0 en el minuto 94 con el tanto de Jean Valou.

Un exgrana en la delantera

Además, se encuentra dirigido por el también exfutbolista David Albelda y cuenta en sus filas con el exgrana Álex Rubio. El Villarreal fichó hace unas semanas al delantero madrileño, que pasó por el Real Murcia hace dos temporadas, desde el Antequera en una operación en la que el Real Murcia también se hizo con un pellizco económico directo a sus arcas este verano al conservar un porcentaje del jugador.

Un equipo "más eficaz"

El entrenador del Real Murcia, Joseba Etxeberria, atendió a los medios en la previa del encuentro de esta noche frente al Villarreal B. Preguntado por la decepción tras dejar escapar dos puntos el pasado domingo, Etxeberria reconoció que «fue un golpe duro, sobre todo por cómo fue. Tuvimos la sentencia en nuestras manos, con ocasiones bastante claras, y al final, en una jugada de rebote, se te pueden escapar dos puntos».

El técnico, no obstante, destacó la capacidad del equipo para generar fútbol. «En los tres partidos hemos creado más y más claras que los rivales. Intentaremos estar más acertados para ser un equipo más eficaz», aseguró.

Sobre la progresión del conjunto grana, admitió que no avanza tan rápido como quisiera: «El equipo va cogiendo lo que queremos, de qué tipo de equipo queremos ser, intentar ser protagonistas con balón y generar ocasiones de gol. Queremos ser un equipo de ataque, generando más que el rival», explicó. Etxeberria insistió en que el reto pasa por mejorar la puntería: «Tenemos jugadores determinantes, con gol, pero en este inicio no hemos estado acertados en esos últimos metros. Estoy seguro de que ese porcentaje de eficacia va a subir», dijo confiado. Cuestionado sobre si le preocupa la distancia con la primera plaza, el preparador vasco fue claro. «Son importantes las dos cosas: que el equipo vaya mejorando, consolidando ideas, y a la vez ganar para meternos en el grupo de arriba y estar ahí toda la temporada», comentó.

Joseba Etxeberria, entrenador grana, en la zona técnica. / | JUAN CARLOS CAVAL

Además, puso el foco en dar continuidad al buen juego. «Ha habido momentos en cada uno de los tres partidos que el equipo se ha acercado mucho a lo que buscamos, pero necesitamos alargar esos tramos», aseveró.

Respecto a los tres goles anotados en las tres jornadas disputadas, una cifra baja para lo que quiere tanto el club como el entrenador, Joseba Etxeberria señaló: «Hemos tenido ocasiones claras, especialmente el último partido. Queremos mejorar en la creación para seguir generando volumen de acercamientos. El porcentaje de acierto va a subir, es un tema de rachas y de confianza», dijo.

Además, el entrenador murcianista confirmó que el centrocampista Moyita, el defensa Andrés López y el mediocentro Antonio David formarán parte de la convocatoria sin ningún problema, por lo que la enfermería la ocupan ahora, además del central Esteban Saveljich, con tratamiento conservador en su rodilla, el extremo diestro albanés Zeka, por un esguince también en esa articulación.