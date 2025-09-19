Juninho, jugador del Jimbee Cartagena: "La liga ya la tenéis, yo he venido por la Champions"

La grave lesión que sufrió Renato en la primera jornada -no podrá jugar hasta al menos marzo de 2026- provocó que el Jimbee Cartagena se moviera rápido en el mercado para fichar a su sustituto. Tuvo que abonar la cláusula de rescisión a Osasuna de 20.000 euros por Cicero Severino Da Silva Junior, conocido deportivamente como Juninho, un brasileño con larga experiencia ya en España que se ha adaptado a la velocidad del rayo al equipo que dirige Duda. «Para mí es muy bonito llegar a este nivel, ser fichado por un equipo que ha sido bicampeón de España, que está peleando por la Champions europea. Lo más bonito que le puede pasar a un jugador es jugar en un equipo grande y por eso estoy muy feliz de estar aquí. He venido para ganar la Champions porque la Liga ya la tenéis», dijo ayer en su presentación oficial.

Recordó Juninho los duelos que disputó con Osasuna contra el Jimbee: «Jugar en Cartagena contra el Jimbee es muy difícil, pero ahora se me pone más fácil porque juego a favor. Es un equipo muy bonito, que busca jugar fácil y ser competitivo, y yo he venido para aportar lo máximo posible», explicó el cierre brasileño.

JIMBEE CARTAGENA VS RIBERA NAVARRA 25-26_.jpg / Iván Urquizar

Su llegada a Cartagena «fue una sorpresa» después de romperse su traspaso el verano pasado al Riga de Letonia. «Mi cabeza ya estaba en que iba a seguir en Pamplona, donde había hecho la pretemporada, pues después del partido contra el Peñíscola me llamó mi representante y me dijo lo que había. No tuve mucho que pensar porque jugar en un equipo tan grande como el Jimbee Cartagena es un honor para cualquier deportista».

Asimismo, Juninho reconoció que «los primeros días fueron muy difíciles, porque al final llegué el lunes y el miércoles ya teníamos partido. No tuve tanto tiempo para conocer los sistemas, pero por suerte salió todo bien y ahora estoy aprovechando la semana de parón para asimilar todo lo que tengo que aprender».