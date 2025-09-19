El Hozono Jairis se queda con su trofeo

El Hozono Global Jairis finalizó la pretemporada con victoria ante el CAB Estepona en la sexta edición del Trofeo Ciudad de Alcantarilla (57-54). Tras situarse las malagueñas a un punto a 30 segundos del final, Aina Ayuso anotó una canasta decisiva después de un triple de Ángela Mataix y un tiro libre de Alba Prieto le dieran la vuelta a un marcador que llegó al final del tercer cuarto con 47-50 para las visitantes.

Bernat Canut comenzaba el test con Ayuso, Prieto, López Sénéchal, Billie Massey y Andrijana Cvitkovic en pista en un partido que se disputaba con cuartos de ocho minutos debido a las bajas del rival. Lou abría el marcador del partido con una bandeja tras el salto inicial. Respondía Egea tras un robo de balón y, tras dos ataques errados del conjunto jairista, volvían a anotar las malagueñas por medio de Muhate. Tras un intercambio de canastas entre Prieto y Muhate, aparecía Lou López Sénéchal para anotar un 3+1 que ponía el 8-6 en el luminoso. Tras un acierto de Conner desde la media distancia, anotaba Andrijana Cvitković para mantener la renta de dos puntos. Un triple de Muhate adelantaba al conjunto andaluz tras siete minutos de juego y, tras un intercambio de aciertos desde el 6,75 metros, anotaba Massey bajo aro para poner el 17-14. Dos triples consecutivos de las malagueñas provocaban el tiempo muerto de Canut a falta de un minuto para el final del periodo y, tras otro triple de Aijanen, volvía a anotar el Hozono Global Jairis desde la zona por medio de Vonleh. Anotaba Tagliamento desde el triple, pero rápidamente respondía Muhate desde la media distancia para mantener la renta de 4 puntos al final del periodo.

Vonleh y Alarcón daban la vuelta al marcador y ponían el 26-25 en los primeros compases del cuarto. Intercambiaban canastas ambos conjuntos, pero unos buenos minutos de Tagliamento lograban que las murcianas empataran el partido. Un aro pasado de Ayuso adelantaba al conjunto jairista y dos canastas de Andrijana confirmaban el buen momento de las alcantarilleras, que cerraban el segundo periodo con 42-38 en el marcador.

La primera del tercer cuarto llegaba tras dos minutos de juego por medio de Conner y, tras una sucesión de fallos en ataque del Hozono Global Jairis, volvían a anotar las malagueñas con una canasta de Gea que empataba el partido. Txell Alarcón aparecía para paliar la sequía anotadora desde el triple, pero Muhate respondía con acierto desde la misma distancia. Tras una canasta de CAB Estepona, empataba el choque Vonleh haciéndose grande en la zona. Una canasta a una mano sobre la bocina de Gretter ponía el 47-50 al final de un cuarto propio de la pretemporada.

Ángela Mataix inauguraba el último asalto con un 'coast-to-coast' que reducía la diferencia a un punto. Un triple de Aina Ayuso y un tiro libre de Alba Prieto daban la vuelta al marcador con cuatro minutos por disputar. Tras dos puntos de Walker y un tiempo muerto de Tomé, se acercaban a un punto las malagueñas con menos de 30 segundos para el final. Ayuso sacaba la varita a pasear para anotar una canasta decisiva que elevaba la renta local a tres puntos y daba la victoria al Hozono Global Jairis.