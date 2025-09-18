El UCAM Murcia, contra la maldición de los equipos ACB en la previa de la BCL

El UCAM Murcia CB se juega un objetivo importante esta temporada antes de empezar la competición nacional. A partir del sábado, en Bulgaria, disputa la previa de la Basketball Champions League, una fase que tiene que afrontar en esta ocasión por el desembarco en el torneo de la FIBA de equipos españoles como el Joventut de Badalona o el Gran Canaria, que antes disputaban la EuroCup.

«Espero que hagamos un buen papel en la previa de la Basketball Champions League, pero sé exactamente lo que va a pasar después. Después de ganar o perder sé que todos vamos a estar preparados para lo siguiente mejor que nunca», dijo ayer el entrenador, Sito Alonso, durante una recepción ofrecida por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, con motivo de la participación del club murciano en el torneo que se celebrará en Bulgaria y el cuarenta aniversario de una entidad que disputó su primer partido oficial en octubre de 1985.

Dylan Ennis bromea con Fernando López Miras y Fran Sánchez / Marcial Guillén/Efe

El sábado, estreno ante el Lublin

Tres partidos en seis días debe ganar el UCAM Murcia, comenzando el sábado con el PGE Start Lublin (20:00 horas, Popular Televisión), subcampeón de Polonia. En caso de superar las tres eliminatorias y de clasificarse para la fase de grupos, donde le esperaría a partir de octubre uno integrado por el Alba Berlín, una de las grandes novedades esta temporada, el Nymburk checo, verdugo de los universitarios en el Top 16 el curso pasado, y el BC Sabah de Azerbaián, el conjunto murciano sería el primero español que acaba con éxito la previa.

Dos equipos de la ACB se han quedado en el camino en los últimos años. El primero fue el Río Breogán, que en 2022 perdió en el encuentro de cuartos de final ante el FMP Meridian de Belgrado. El segundo fue el MoraBanc Andorra, que en 2024 cayó en semifinales contra el Telekom Baskets Bonn. Por tanto, romper esa maldición y volver a jugar la BCL es la meta para los de Sito Alonso.

El siguiente partido, el lunes

En caso de superar el primer escollo, jugaría el lunes, a las 13:15 o las 15:30, las semifinales. El rival sería el Karhu Basket finlandés o el Uniclub Bet Juventus Utena lituano, al que ya se enfrentó el UCAM en la 2017-2018, cuando los universitarios alcanzaron la medalla de bronce en Atenas. Y de salir de nuevo victorioso, el miércoles 24, a las siete de la tarde, sería la final. El Falco Szombathely húngaro, el FC Porto portugués, el Fribourg Olympic suizo o el Elan Chalon francés son los equipos que van por la otra parte del cuadro. A priori, el favorito es el conjunto de Hungría, que se enfrentará en cuartos de final a los lusos.

Fernando López Miras saluda a Devontae Cacok durante la recepción / Marcial Guillén/Efe

Pretemporada con buenos resultados

El equipo llegará a Samokov después de una pretemporada donde los resultados le han acompañado. Ha jugado cuatro amistosos, uno de ellos a puerta cerrada contra el Granada. Los otros tres, que han sido en torneos oficiales, acabaron con triunfo de los de Sito Alonso, que en Yecla vencieron al Valencia Basket, y el pasado fin de semana derrotaron a dos equipos franceses, el ESSM Le Portel (100-70) y el Limoges (58-72).

«El UCAM está paseando con orgullo el nombre de la Región de Murcia por Europa. Y tanto los aficionados como el club compartimos una misma ilusión en el horizonte: traer a Murcia un título. Y no estaría nada mal que ese título fuera la Champions League», dijo ayer López Miras en la recepción en el Palacio de San Esteban, donde estuvo toda la plantilla, cuerpo técnico y la presidenta, María Dolores García.

Kaiser Gates, duda

Ni un solo minuto ha podido disputar Kaiser Gates en los tres amistosos oficiales que ha disputado el UCAM en pretemporada. El ala pívot estadounidense, que ya el curso pasado sufrió una lesión -esguince en el tobillo izquierdo- en su etapa en el Joventut y después se perdió varios partidos con los universitarios en la recta final de la liga, es duda para la previa de la BCL, aunque el club no ha comunicado oficialmente el alcance de su lesión. Por tanto, para el puesto de cuatro Sito Alonso se queda con Toni Nakic y Rubén de la Torre.