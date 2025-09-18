El tablero accionarial del Real Murcia se agita de nuevo

La llegada de Felipe Moreno al Real Murcia supuso, entre otras cosas, el fin de las Juntas de Accionistas de alta tensión. Con el presidente grana llegando a aglutinar en 2024 hasta el 82% del capital social, las asambleas murcianistas incluían alfombra roja y baño y masaje para el dueño de la entidad. Sin embargo, el próximo 6 de octubre, cuando el Real Murcia celebre su Junta General Ordinaria, el escenario podría ser muy diferente, hasta el punto de que si la oposición se remanga, el paseo de las últimas veces puede convertirse en un plebiscito de lo más interesante.

Y todo porque desde julio Felipe Moreno no gana para disgustos respecto a su capital social. Si la Audiencia Provincial ya le daba un buen bocado a su poder al anular la Operación Acordeón que dejaba a cero al resto de accionistas y que lo elevaba a él a dueño y señor del Real Murcia; el incumplimiento del contrato firmado con Agustín Ramos por la compraventa de las acciones que le permitían llegar a Nueva Condomina le deja prácticamente en manos de otros aliados con vistas a esa Junta del 6 de octubre. Una cita en la que habrá que aprobar las cuentas del ejercicio 24-25 y corregir las del anterior, en las que ya se incluyó la reducción de deuda pretendida con el Plan de Reestructuración.

Del 82% al 60%

Pero vayamos por partes. Felipe Moreno inició el mes de julio controlando el 82% de un capital social establecido en 7,2 millones de euros, 7,2 millones reconocidos por el club pero no por el Mercantil, que nunca dio por buena esa cifra al considerar que había un conflicto judicial abierto.

Fue el 17 de julio cuando la Audiencia Provincial bajó a la tierra a los responsables granas, propinándoles un duro batacazo. Los magistrados daban validez a las impugnaciones y tumbaban tanto el Plan de Reestructuración como la Operación Acordeón. Esto último anulaba la reducción de capital llevada a cabo por el club y devolvía el capital social a 11 millones, permitiendo a más de 32.000 accionistas minoritarios recuperar sus títulos.

Reconocida la sentencia por el Real Murcia y asumido el capital social de 11,3 millones de euros, Felipe Moreno veía reducido su poder, pasando de controlar un 82% a tener en sus manos el 60% -6,8 millones de euros-. Sin embargo el bocado, importantísimo para la chequera del cordobés, apenas era insignificante en cuanto a poder, y es que con más del 50% del capital en sus manos, la oposición seguía reducida a escombros.

Del 60% al 36%

Pero los disgustos del mes de julio no acabarían ahí para el dueño del Real Murcia. Y es que a la chapuza del Plan de Reestructuración elaborado por Higinio Pérez se sumó el nuevo ‘simpa’ de Felipe Moreno. Era el pasado 31 de julio cuando el cordobés tenía que abonar el segundo plazo del contrato de compraventa de las acciones que le cedió Agustín Ramos para entrar en Nueva Condomina. Pero ni pagó el primer plazo ni abonó el segundo, y eso, teniendo en cuenta una de las cláusulas establecidas en el texto, deja sin validez el acuerdo.

Por tanto, en el momento que Agustín Ramos decida ejecutar la rescisión del contrato, Felipe Moreno sufrirá otro bocado importante a su capital social, un bocado, en cifras, de 2,7 millones de euros.

Con esos 2,7 millones de euros de vuelta a la cartera accionarial de Agustín Ramos, Felipe pasaría de tener el 60% del capital social a quedarse con un 36%, ahora sí muy lejos del 51% que te otorga la independencia absoluta.

Cambio de escenario

Y esa pérdida de poder del accionista mayoritario cambia el escenario con vista a la próxima Junta. Un nuevo escenario en el que Felipe Moreno estará obligado a sumar apoyos para evitar un ‘sorpasso’ en el caso de que la oposición decida dar un poco de guerra. Solo hay que tener en cuenta que, ahora mismo, como ocurría antes de la llegada del cordobés, las fuerzas entre unos y otros están igualadísimas.

Porque es verdad que Felipe Moreno tiene el respaldo de Francisco Tornel, que posee unos 600.000 euros de capital, y que también cuenta con el apoyo seguro de otros pequeños accionistas como Higinio Pérez o la Federación de Peñas. Pero también es cierto que si Agustín Ramos acaba ejecutando la rescisión del contrato mencionado anteriormente, el empresario volvería a aparecer como segundo máximo accionista con unos 3,2 millones, o lo que es lo mismo un 28,5 del capital. Y aquí aparecerían las posibles alianzas que podría reunir el de Abarán, que en su etapa en el Real Murcia ya contó como socios con Enrique Roca o Julián Luna, entre otros.

Roca, Luna, Mauricio...

Habría que ver por tanto qué hace el propio Enrique Roca, que controla 250.000 euros y que anteriormente ya apoyó al expresidente grana, o cómo actúa Julián Luna, que, gracias a otra chapuza de Higinio Pérez, vuelve a ser accionista del Real Murcia con un capital de 500.000 euros.

Porque aunque en mayo de 2024 Felipe Moreno, en un acuerdo privado, le pagaba al archenero los 200.000 euros que había ingresado en el club para luego convertirlos en acciones, lo que realmente compró el presidente grana fue el derecho de suscripción en futura ampliación, por lo que, anulada la Operación Acordeón, Luna recupera sus acciones a la vez que conserva sus 200.000 euros. Acciones que en realidad son 500.000 euros si añadimos los 300.000 que puso Antonio Pedreño pero que también controla el letrado murciano.

Y no hay que olvidar a Mauricio García de la Vega, que todavía tiene una pequeña parte de capital después de que Felipe Moreno no le abonara los dos millones de euros del segundo plazo del contrato firmado entre ambos y cuya relación no vive su mejor momento.