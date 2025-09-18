Natación
El olímpico Alberto Martínez se despide el domingo de la competición
El cartagenero participará en la Travesía a Nado al Puerto de Cartagena
El olímpico cartagenero Alberto Martínez Murcia se despedirá el próximo domingo de la competición en la XXXII Travesía a Nado al Puerto de Cartagena, que contará con unos 150 participantes y que está incluida en el calendario regional de aguas abiertas. Martínez, quien ya hace unos meses anunció su retirada internacional en una prueba de la Copa del Mundo en Ibiza, ha seguido durante el verano compitiendo en la Liga Regional. Este domingo colgará definitivamente el bañador tras unos graves problemas físicos en el hombro que le impiden continuar en la élite. La cita tendrá dos distancias: 800 metros para benjamines y alevines (10:30 horas); y 3.000 metros para el resto de categoría. La salida se dará en el antiguo Club de Regatas, y la meta estará en la Cola de la Ballena.
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Detenido un sexagenario por matar a cuchilladas a su esposa en su casa de Cartagena
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Educación buscará en empresas a profesionales para dar clases en FP
- Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- En directo | La Fuensanta ya camina por el Barrio del Progreso
- ¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos el día de la Romería en Murcia?