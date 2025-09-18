El olímpico Alberto Martínez se despide el domingo de la competición

El olímpico cartagenero Alberto Martínez Murcia se despedirá el próximo domingo de la competición en la XXXII Travesía a Nado al Puerto de Cartagena, que contará con unos 150 participantes y que está incluida en el calendario regional de aguas abiertas. Martínez, quien ya hace unos meses anunció su retirada internacional en una prueba de la Copa del Mundo en Ibiza, ha seguido durante el verano compitiendo en la Liga Regional. Este domingo colgará definitivamente el bañador tras unos graves problemas físicos en el hombro que le impiden continuar en la élite. La cita tendrá dos distancias: 800 metros para benjamines y alevines (10:30 horas); y 3.000 metros para el resto de categoría. La salida se dará en el antiguo Club de Regatas, y la meta estará en la Cola de la Ballena.