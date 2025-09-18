El murciano Rodrigo Mendoza, convocado con España para el Mundial sub-20

El centrocampista murciano Rodrigo Mendoza, que se encuentra en las filas del Elche, de Primera División, disputará el Mundial sub-20 con la selección española tras ser incluido en la convocatoria del entrenador Francisco Gallardo. El futbolista, nacido en Molina de Segura, se perderá al menos tres partidos de Liga del equipo ilicitano al ser convocado por la selección española para el Mundial sub-20, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile.

Mendoza, que recientemente debutó en la selección sub-21, y amplió su contrato con el equipo ilicitano, es uno de los titulares indiscutibles para el entrenador del Elche, Eder Sarabia, en la presente temporada. El murciano debe incorporarse a la concentración de la selección el lunes para viajar a Chile, por lo que sí podrá participar en el encuentro ante el Real Oviedo de este domingo en el Martínez Valero.

España disputará la fase de grupos, ante rivales como Marruecos, México y Brasil, del 28 de septiembre al 4 de octubre, por lo que el jugador del Elche, autor de un gol en el presente campeonato, se perderá la visita a Osasuna del próximo jueves y los partidos ante el Celta de Vigo (28 de septiembre) y en Vitoria ante el Alavés (5 de octubre). Si el equipo sub-20 se clasificara para las rondas finales, el jugador de Molina de Segura también podría ser baja en el duelo ante el Athletic Club, en el Martínez Valero, del 19 de octubre.