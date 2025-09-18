Kevin Sánchez: "Estoy más cómodo en banda izquierda o delantero centro"

Kevin Sánchez compareció en rueda de prensa y transmitió sus sensaciones tras el arranque liguero, en el que se ha consolidado como titular indiscutible en los planes de Javier Rey. El burgalés, que ya sabe lo que es marcar con la camiseta albinegra, aseguró estar “muy contento” por la confianza recibida, aunque remarcó que su ambición le lleva a querer seguir creciendo: “No me conformo con marcar un gol, quiero más y no quiero ponerme límites hasta el final de temporada”.

El jugador reconoció que nunca había vivido una situación como la del partido suspendido en Sabadell por las intensas lluvias: “Allí en Galicia y en Burgos lo normal es seguir; yo hubiese continuado. Pero las condiciones no lo permitían”. Pese a la frustración, el vestuario ya solo piensa en el próximo reto: el Hércules en el Cartagonova. “Sabemos que es un rival muy complicado, pero vamos a ir a por ellos. Queremos darle a la afición una alegría”, subrayó.

Kevin Sánchez / Prensa FC Cartagena

Kevin valoró de manera muy positiva el grupo humano que se ha formado en la plantilla, donde la mezcla de juventud y veteranía ha resultado clave: “Los veteranos tiran mucho de nosotros, nos transmiten su energía y su experiencia. Tenemos mucha hambre y muy claro el objetivo”. Además, celebró la llegada de Diego Gómez, un excompañero del Deportivo de La Coruña, con quien ya compartió vestuario en etapas anteriores. “Muy contento de coincidir de nuevo con él”, reconoció Kevin.

En cuanto a su rol en el equipo, el atacante reconoció que se siente más cómodo jugando por la izquierda o como delantero centro: “En derecha ya no estoy tan acostumbrado, pero estoy preparado para donde me ponga el míster. Trabajo y compromiso es lo que me caracteriza”.

El gallego también agradeció la confianza de Javier Rey, aunque admitió que llegará el momento de rotar: “De momento no he salido del once, pero llegará el día en que toque sentarse en el banquillo. Lo importante es aprovechar cada oportunidad”.