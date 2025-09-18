Baloncesto
El Hozono Jairis recibe al Estepona en Alcantarilla con entrada gratuita
El partido se disputa en el pabellón Fausto Vicent a partir de las ocho
El Hozono Global Jairis recibe esta tarde (20:00 horas) al Estepona en el pabellón Fausto Vicent con el Trofeo Ciudad de Alcantarilla en juego. El acceso al encuentro, el último de pretemporada para las de Bernat Canut, es gratuito para todos los aficionados. Será la última prueba para las murcianas antes de afrontar el sábado 27, en Huesca, las semifinales de la Supercopa Endesa, donde se enfrentarán al Casademont Zaragoza (20:00 horas) en semifinales. El rival de esta tarde es un recién ascendido a Liga Femenina Endesa que ha fichado, entre otras, a la escola Madison Conner, la base Melisa Gretter y la pívot Sika Koné.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Detenido un sexagenario por matar a cuchilladas a su esposa en su casa de Cartagena
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Educación buscará en empresas a profesionales para dar clases en FP
- Tres heridos, uno de ellos grave, tras un aparatoso accidente entre cinco turismos y una moto en Murcia
- Prueba los caballitos de 8 restaurantes de Murcia para hacer un ranking y elige el mejor de la ciudad: '10 de 10
- En directo | La Fuensanta ya camina por el Barrio del Progreso
- ¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos el día de la Romería en Murcia?