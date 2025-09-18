El Hozono Jairis recibe al Estepona en Alcantarilla con entrada gratuita

El Hozono Global Jairis recibe esta tarde (20:00 horas) al Estepona en el pabellón Fausto Vicent con el Trofeo Ciudad de Alcantarilla en juego. El acceso al encuentro, el último de pretemporada para las de Bernat Canut, es gratuito para todos los aficionados. Será la última prueba para las murcianas antes de afrontar el sábado 27, en Huesca, las semifinales de la Supercopa Endesa, donde se enfrentarán al Casademont Zaragoza (20:00 horas) en semifinales. El rival de esta tarde es un recién ascendido a Liga Femenina Endesa que ha fichado, entre otras, a la escola Madison Conner, la base Melisa Gretter y la pívot Sika Koné.