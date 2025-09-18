El FC Cartagena afina el olfato con los jugadores cedidos

Completar una plantilla para competir en el fútbol español no es una tarea sencilla. Muchos son los factores a tener en cuenta para intentar lograr el grupo más competitivo. Perfil, edad, posición, características... y todo marcado por la economía del club. En el Fútbol Club Cartagena este ha sido un tema de conflicto en los últimos años precisamente por el aspecto financiero y por ello las cesiones se han convertido en una fórmula ‘salvadora’. Una en la que ganan todas las partes. Con la experiencia de temporadas pasadas, pero con más soltura en Primera RFEF, el cuadro albinegro ha afinado el tiro con sus cedidos para reducir el número y buscar aspectos más concretos.

Desde el anuncio de la compra de la entidad por parte de Alejandro Arribas parece tener más flexibilidad financiera el club cartagenerista. Además, fuera del fútbol profesional, los controles económicos de LaLiga no se aplican y cada entidad tiene la libertad de manejar sus cuentas a su antojo. Estos dos factores han permitido una confección de plantilla mucho más fácil este verano que en ocasiones anteriores. O, al menos, así se ha visto desde fuera. Fichajes más rápidos, negociaciones más ágiles y operaciones sólidas para formar un equipo con sentido. En este escenario, las cesiones han servido como un aporte de valor y no como una operación principal.

Ha refinado la dirección deportiva su olfato para firmar jugadores a préstamo y ha bajado de esa marca de doce cedidos, que fue la más alta de Segunda División el curso pasado, a sólamente cuatro futbolistas en régimen temporal: Luismi Redondo, Edgar Alcañiz, Kevin Sánchez y Diego Gómez. Los cuatro proceden de equipos de LaLiga Hypermotion donde no tenían hueco pese a su sobrada calidad. Así ha aprovechado el FC Cartagena su nueva realidad en Primera RFEF con cartel de candidato al ascenso.

Luismi Redondo celebra su tanto de penalti que significó el 2 a 1 / Loyola Pérez de Villegas

Con estas cuatro operaciones ha buscado el Cartagena completar la plantilla con características de las que carecía: un mediapunta puro y tres futbolistas sub 23 para cumplir con las exigencias de la categoría al tiempo que ofrece alternativas al entrenador en el doble pivote, el extremo derecho y la delantera.

Este descenso de las operaciones de cesión, aún así, sigue dejando al FC Cartagena como uno de los equipos que más utilizan esta fórmula en el grupo dos de Primera RFEF. Es el tercero con más cedidos, sólo por detrás del Eldense y el Teruel, equipos que también ponen su ojo en la Segunda División española mayoritariamente para aumentar la competitividad de sus plantillas.

Por ahora, todos los cedidos están teniendo participación en el equipo de Javi Rey. Luismi y Kevin son indiscutibles, mientras que Alcañiz es siempre el primer cambio y Diego Gómez ya ha tenido una titularidad pese a su tardía llegada al equipo.

En las temporadas 23-24 y 24-25, la comisión deportiva del FC Cartagena llegó a numerosos acuerdos de cesión. Tantos como le fue posible. En el verano de 2023 fueron seis los jugadores a préstamo en la plantilla cartagenera, que aumentaron a nueve tras el mercado de invierno: Alarcón, Embaló, Fontán, Diego Moreno, Darío Poveda, Raúl Lizoain, Lautaro de León, Arnau Solà y Arnau Ortiz.

Al siguiente curso, la directiva tiró aún más de este recurso con nueve cesiones en verano y otras cinco en invierno: Escriche, Vukcevic, Pablo Campos, Sipcic, Clemente, Machín, Jorge Moreno, Gastón, El Jebari, Fuidias, Rafa Núñez, Hugo González, Dani Luna y el Pocho Román. Fue cuando Guillermo Fernández Romo terminó el curso con doce cedidos.

La afición herculana prepara una invasión

A pesar de un primer desacuerdo entre el FC Cartagena y el Hércules por la venta de entradas visitantes, todo se ha resuelto para que el club alicantino pueda traer consigo a la mayor cantidad de afición posible. El problema estaba en la modalidad de venta y finalmente se optó por venderlas de manera presencial en el Rico Pérez pese a que el club albinegro prefería realizar la venta online.Durante las primeras horas de venta en el estadio herculano, el miércoles por la mañana, se dispensaron más de 300 entradas visitantes y la venta continuó en horario de tarde. En primera instancia, el Cartagena había cedido un primer paquete de 500 entradas con previsión de aumentar hasta las 998 si se agotaba. Casi con toda seguridad, la afición alicantina agotará ese primer paquete de entradas sólamente en la venta abierta a abonados y puede que se completen los casi mil pases una vez la venta se abra al resto de la afición.