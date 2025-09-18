Etxeberria: “El porcentaje de acierto va a subir”

El entrenador del Real Murcia, Joseba Etxeberria, atendió a los medios en la previa del encuentro frente al Villarreal B. El técnico repasó la actualidad del equipo, habló sobre la falta de acierto de cara a portería, el margen de mejora en la creación ofensiva, la situación de Esteban Saveljich y las claves para el choque de este viernes.

Preguntado por la decepción tras dejar escapar dos puntos el pasado domingo, Etxeberria reconoció: “Fue un golpe duro, sobre todo por cómo fue. Tuvimos la sentencia en nuestras manos, con ocasiones bastante claras, y al final, en una jugada de rebote, se te pueden escapar dos puntos”.

El técnico, no obstante, destacó la capacidad del equipo para generar fútbol: “En los tres partidos hemos creado más y más claras que los rivales. Intentaremos estar más acertados para ser un equipo más eficaz”.

Sobre la progresión del conjunto grana, admitió que no avanza tan rápido como quisiera: “El equipo va cogiendo lo que queremos, de qué tipo de equipo queremos ser, intentar ser protagonistas con balón y generar ocasiones de gol. Queremos ser un equipo de ataque, generando más que el rival”.

Etxeberria insistió en que el reto pasa por mejorar la puntería: “Tenemos jugadores determinantes, con gol, pero en este inicio no hemos estado acertados en esos últimos metros. Estoy seguro de que ese porcentaje de eficacia va a subir”.

Joseba Etxeberria en una sesión de entrenamiento del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

Importancia de ganar y mejorar

Cuestionado sobre si le preocupa la distancia con la primera plaza, el preparador vasco fue claro: “Son importantes las dos cosas: que el equipo vaya mejorando, consolidando ideas, y a la vez ganar para meternos en el grupo de arriba y estar ahí toda la temporada”.

Además, puso el foco en dar continuidad al buen juego: “Ha habido momentos en cada uno de los tres partidos que el equipo se ha acercado mucho a lo que buscamos, pero necesitamos alargar esos tramos”.

Respecto a los tres goles anotados en las tres jornadas disputadas, una cifra baja para lo que quiere tanto el club como el entrenador, Joseba Etxeberria señaló: “Hemos tenido ocasiones claras, especialmente el último partido. Queremos mejorar en la creación para seguir generando volumen de acercamientos. El porcentaje de acierto va a subir, es un tema de rachas y de confianza”.

El entrenador subrayó la importancia del choque en casa: “Estamos mentalizados en volver a ganar en casa, hacer de nuestro estadio un fortín”.

La baja de Saveljich

Sobre la situación del central Esteban Saveljich, Etxeberria fue contundente: “No es un jugador más, es un referente en el equipo, un líder, y es una baja importante. El tratamiento es conservador y parece que el quirófano está descartado”, confirmó.

El técnico explicó que la plantilla tiene alternativas: “Ahora mismo centrales puros tenemos a Alberto, Antxon y Héctor, pero también jugadores polivalentes como Sekou, Antonio o David que pueden ocupar esa demarcación. El club siempre estará atento al mercado, pero tenemos soluciones”.

Además, el entrenador murcianista confirmó que Moyita, Andrés López y Antonio David formarán parte de la convocatoria sin ningún problema, por lo que la enfermería la ocupan ahora, además del central argentino, el extremo diestro albanés Zeka.

Rival y respeto a Albelda

En cuanto al Villarreal B y a su entrenador, David Albelda, con quien coincidió como jugador, destacó: “Es un filial muy ordenado, bien trabajado, con ideas claras y buenas transiciones. El mayor respeto que le podemos transmitir al rival es analizarlo de arriba abajo. Pero si el Murcia está a su mejor nivel, sobre todo en casa, pocos puntos se van a escapar”. Etxeberria recordó entre risas que enfrentarse ahora a excompañeros como Fernando Torres o David Albelda en los banquillos es signo de que “nos estamos haciendo mayores”. Además, reconoció que no se ha mensajeado con el técnico valenciano.

Para cerrar, el técnico reconoció que su diagnóstico está claro: “Nuestro objetivo es ascender de categoría. Es ambicioso y para eso necesitamos concentración, contundencia y constancia. Pero también debemos disfrutar el camino, porque tenemos mimbres para jugar mejor”.