La Deportiva Minera ya conoce su camino en la Copa Federación

En la sede de la RFEF se realizó el sorteo de los cuartos de final de la Copa Federación en el que estaba la Deportiva Minera. El cuadro de Llano del Beal accedió a la ronda decisiva para intentar acceder a la Copa del Rey tras eliminar ayer al Unión Molinense. Victoria por 3-0 que le permite estar a 90 minutos del torneo del KO.

La Deportiva Minera solo podía cruzarse en los cuartos de final con el Orihuela. Era el único rival posible y la única duda era saber el campo en el que se disputaría el encuentro. El conjunto de Llano del Beal tuvo suerte y se jugará en el Ángel Celdrán, en el coliseo minero. El choque se disputará el próximo 1 de octubre y el ganador se ganará un billete para jugar la Copa del Rey ante un equipo de Primera División.

Los jugadores de la Deportiva Minera celebran el único tanto del partido ante el Estepona / Deportiva Minera

En semifinales y final tocaría viajar

Además del sorteo de cuartos de final, la RFEF también sorteó las semifinales y la final y, en ese aspecto, si la Deportiva Minera lograra acceder a las rondas decisivas, tendría que viajar ya que ejercería como visitante.

En semifinales se enfrentaría al ganador de la eliminatoria San Sebastián de los Reyes – Toledo; por lo tanto, o viajaría a Madrid o a la histórica ciudad castellana. En la hipotética final tendría como rival al Bergantiños, Ourense, Atlétic Lleida o Ejea.