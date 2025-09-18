Carlos Alcaraz en la Laver Cup: cuándo debuta y dónde verlo

La Laver Cup alza este viernes el telón de una nueva edición que tendrá como escenario el Chase Center de San Francisco, habitual hogar de los Golden State Warriors en la NBA, unas instalaciones que varios miembros de la expedición europea tuvieron tiempo de visitar en su llegada a la ciudad. Capitanes y jugadores se realizaron la icónica fotografía de familia, esta vez con el emblemático Puente Golden Gate como escenario. Además participaron en diferentes actos promocionales por la ciudad, como la visita de Carlos Alcaraz a la Isla de Alcatraz donde se encuentra la conocida prisión, en un pequeño guiño con el apellido del tenista español. El murciano tuvo tiempo además de compartir un partido de golf con uno de sus referentes, el suizo Roger Federer, creador del torneo.

El jugador murciano compartirá el equipo Europa con los mencionados Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli, capitaneados por Yannick Noah. Lo que se mantiene inalterable es el formato de esta original competición de selecciones. En los tres días de competición se jugarán 12 partidos, nueve individuales y tres dobles. Cada victoria en el partido del día 1 vale un punto, el día 2 dos puntos y el día 3 tres puntos. El primer equipo en conseguir 13 puntos gana el torneo.

Dónde verlo y a qué hora

En la primera jornada, Alcaraz no jugará en individuales. El programa se abre con un Ruud-Opelka a las diez de la noche. Le seguirá Mensik-Michelsen. A partir de las cuatro de la madrugada en España , el duelo Cobolli-Fonseca; y a continuación, el doble con Alcaraz y Mensik por Europa, y Taylor Fritz y Michelsen por el Resto del Mundo. Los encuentros se podrán seguir por Eurosport y HBO Max.