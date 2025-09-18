El Camping El Portús acogerá el I Trail Running Festival Cartagena Costa Cálida

El Camping El Portús, situado en un enclave natural privilegiado de Cartagena y recientemente renovado, refuerza su apuesta por unir ocio y naturaleza al convertirse en patrocinador oficial del I Trail Running Festival Cartagena Costa Cálida, una nueva cita deportiva que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre para los aficionados al running y al senderismo.

Como parte de su compromiso con el deporte local, el recinto será el epicentro de la jornada inaugural con la celebración del I Cross Trail El Portús, que tendrá lugar el sábado 8 con salida y meta en sus instalaciones. El recorrido, de 9,5 km y 200 metros de desnivel positivo, discurrirá por Las Escarihuelas, Los Díaz y Los Corteses.

Al finalizar, habrá actividades pos carrera para todos los públicos, entre ellas un concierto, brindando una experiencia única que une competición y diversión. Además, todos los participantes recibirán una camiseta y una medalla conmemorativa, y los más pequeños podrán disfrutar de pruebas infantiles adaptadas a distintas edades.

El domingo 9, la competición se trasladará a Galifa con el VI Trail Sendero del Agua, prueba principal de 16 km y 800 metros de desnivel positivo, con salida y meta en el polideportivo de la localidad.

La organización corre a cargo del Club Deportivo Manzanicos y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia, la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU) y asociaciones vecinales de Galifa, El Portús, Los Díaz y Los Corteses.

Punto de encuentro de este nuevo evento deportivo

El Camping El Portús actuará como sede oficial del festival al ofrecer a los participantes y acompañantes un descuento especial en reservas de bungalows, apartamentos, opciones de glamping y parcelas.

Dicha promoción será válida para las noches del 7, 8 y 9 de noviembre aplicando el código TRAIL2025 en su web: www.elportus.com.