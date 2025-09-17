La Minera sigue adelante en la Copa Federación tras ganar al Molinense en la prórroga

La Deportiva Minera se clasificó para los cuartos de final de la Copa Federación, tras 120 minutos de esfuerzo, sufrimiento y finalmente esa mezcla de alegría y alivio. Victoria por 3-0, un resultado que no refleja lo que se vio puesto que todos los goles llegaron en la prórroga.

El 1-0 puede resumir perfectamente lo que fue el encuentro. Tras unos minutos de asedio en la primera parte de la prórroga, una jugada por la banda derecha terminó con un balón dividido. Raúl Martínez, extremo del Molinense, trató de despejar y le rebotó a Ayala para terminar el esférico en el fondo de las mallas. Omar Perdomo y Rubén Mesa sentenciaron el choque ya en el tramo final.

El duelo estuvo condicionado por la fatiga que ambos equipos van acumulando. En el lado visitante, Juanvi López, por ejemplo, cambió a siete jugadores respecto al domingo y reservó a futbolistas determinantes, como Samu, máximo goleador del pasado curso que entró en la segunda mitad.

El choque comenzó con un problema para el Molinense, ya que en el minuto 3, Paco Agulló sintió un pinchazo en el muslo y tuvo que abandonar el césped, lo que obligó a recomponer de nuevo el esquema y gastar un cambio. A pesar del contratiempo, el conjunto visitante supo mantenerse ordenado. La ocasión más peligrosa del primer tiempo fue un cabezazo de Manu Galán que se estrelló en el larguero. El primer periodo terminó 0-0, un resultado que mantenía viva la esperanza molinense de dar la sorpresa, ya que se jugaba a lo que Molinense quería.

La segunda parte y la prórroga sí que fueron de un color más rojillo. Checa, técnico local, hizo varios cambios y el equipo lo agradeció. La Deportiva Minera tuvo más el balón, empezó a acercarse al área rival, pero lo cierto es que seguía sin crear ocasiones claras. Finalmente, los goles llegaron en la prórroga cuando el conjunto visitante ya empezaba a notar signos de cansancio tras el magnífico partido que había realizado.

Con esta victoria, la Deportiva Minera está a 90 minutos de jugar de nuevo la Copa del Rey.