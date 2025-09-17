Minera - Molinense, duelo por mantener el sueño copero

Esta tarde, a partir de las 17.30 horas, el Municipal Ángel Celdrán de Llano del Beal estará preparado para acoger un encuentro importante, ya que puede ser el preludio de una cita histórica para el que consiga vencer. La Deportiva Minera y el Unión Molinense medirán fuerzas en los octavos de final de la Copa Federación en su fase nacional, con un premio mayúsculo en el horizonte: seguir en liza por un billete para la Copa del Rey. El ganador de esta eliminatoria quedará a un solo paso, 90 minutos, de disputar la competición del KO. Este es uno de los mayores escaparates del fútbol español para los equipos modestos. En el caso de los locales, además, tienen muy fresco en su memoria lo ocurrido el curso pasado.

El favoritismo recae, sin duda, en el conjunto rojillo. La Deportiva Minera atraviesa un momento dulce. El equipo cartagenero ha firmado un arranque de curso inmaculado en Segunda Federación, donde se ha erigido en líder tras dos jornadas. Lo ha hecho con pleno de victorias y transmitiendo unas sensaciones muy sólidas: dominio del juego, capacidad ofensiva y una seguridad defensiva que le han permitido someter a todos sus rivales hasta la fecha. Y a eso hay que sumarle que su trayectoria en la Copa Federación es igual de positiva, con cuatro triunfos en cuatro encuentros. En total, seis choques oficiales y todos ellos resueltos de la misma manera. Los números, pero sobre todo el nivel futbolístico mostrado, avalan a una Minera que se presenta como clara aspirante a prolongar su sueño copero.

La ilusión del Molinense

Enfrente estará un Unión Molinense que afronta el reto con ilusión, pero también con el hándicap de llegar en un momento de dudas. El cuadro de Molina de Segura milita en Tercera Federación, una categoría por debajo de su adversario, y en la última semana ha acusado el desgaste del calendario. Los hombres de Juanvi López vienen de caer en casa ante el Olímpico de Totana (1-2) en la competición liguera, un tropiezo que ha evidenciado la sobrecarga de minutos y la dificultad de mantener la regularidad en este primer tramo de la temporada.

Aun así, el Molinense no renuncia a nada. El torneo copero representa para los molinenses una oportunidad de reivindicarse y de desafiar directamente a un rival superior sobre el papel. Con jugadores experimentados y una plantilla competitiva, el equipo de Molina de Segura intentará dar la sorpresa en un escenario exigente.

Se espera que ambos entrenadores introduzcan rotaciones en sus onces iniciales. El calendario aprieta y los dos conjuntos afrontan semanas de máxima exigencia, lo que obligará a gestionar esfuerzos sin perder de vista la trascendencia del choque. En este contexto, el fondo de armario y la capacidad de mantener la intensidad serán factores decisivos para decantar la eliminatoria. Tiene ventaja la Minera, pero a un partido todo puede ocurrir.

El atractivo añadido del duelo radica en el futuro inmediato: el vencedor se cruzará en cuartos con el ganador del enfrentamiento entre el Orihuela y el Huétor Tajar. Una ronda que, de superarse, otorgaría automáticamente plaza en la Copa del Rey, con todo lo que ello implica: visibilidad mediática, taquilla histórica y la posibilidad de recibir a un rival de Primera División.

La afición minera, siempre fiel, sueña con prolongar la racha triunfal de su equipo y acariciar el anhelado billete copero. El Molinense, por su parte, viaja con la ilusión de reivindicarse y de dar un golpe en la mesa en una competición que suele deparar sorpresas y en la que su entrenador es un auténtico especialista.

Fútbol modesto en estado puro y con un horario que nos recuerda que la Deportiva Minera, pese a todo lo comentado anteriormente, sigue teniendo dificultades. Está obligada a jugar a una hora que no necesite usar luz artificial. Este problema está en vías de ser solucionado, pero nos recuerda de dónde viene el conjunto cartagenero y valorar lo que está haciendo.