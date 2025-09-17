La enfermería llena... y el Real Murcia sin médico

En el Real Murcia las lesiones nunca acaban en susto. Es más, en el Real Murcia, cuando más nos hablan de molestias o de algo insignificante, más graves suelen ser las lesiones. Solo hay que mirar atrás. Hace dos años Pablo Larrea se tiró hasta tres meses de baja por unos simples problemas musculares y el pasado curso, Raúl Alcaina se pasó en blanco casi toda la primera vuelta sin que el club grana pusiera nombre a su lesión. Y, como no hay dos sin tres, en este inicio de temporada todos andan pendientes de lo que le sucede a Sergio Moyita, quien no juega desde el amistoso ante el Eldense del pasado 6 de agosto. De «una contusión» hablaba el parte médico emitido antes del choque frente al Marbella, «una contusión» que no debe ser poca cosa para tener al futbolista ya un mes y medio fuera con las necesidades deportivas que tiene Joseba Etxeberria en esa zona.

Pero no es el caso de Moyita el único que el Real Murcia esconde bajo el colchón. Poco se sabe también de Saveljich, y eso que todo parece indicar que los problemas de rodilla del central argentino no tienen buena pinta. Sin embargo, el comunicado médico de hace una semana no aclaraba absolutamente nada, limitándose a indicarnos lo que ya sabíamos todos, que el jugador sufre «una lesión en la rodilla», además de avisarnos de que seguirá «un tratamiento conservador».

Pues si ya son varios años en los que el Real Murcia no aprueba en la gestión de los temas médicos, o por lo menos a la hora de informar sobre ellos, la lesión de Saveljich parece haber creado un buen cisma en Nueva Condomina. Y es que, casualidades o no, pocos días después de que el futbolista argentino se lesionara en el partido amistoso frente al Elche, Santiago Godoy, jefe de los servicios médicos del Real Murcia, presentaba su dimisión.

Sin médico en el duelo ante el Atlético Madrileño

De hecho, aunque el club presidido por Felipe Moreno no ha dicho ni mu sobre este tema, la salida se confirmaba este mismo domingo en Alcalá de Henares. Según el acta del colegiado del encuentro entre el Atlético Madrileño y el Real Murcia, el equipo dirigido por Joseba Etxeberria se presentaba al choque sin un médico titular, incumpliendo así una de las exigencias de la Federación Española para todos los clubes de la tercera categoría.

Por tanto, la salida de Santiago Godoy de la estructura médica del club grana quedaba confirmada sin necesidad de que el Real Murcia publicara un comunicado oficial. Una salida que, según publicaba estos días Onda Regional, está motivada por las diferencias que el médico estaba teniendo con el cuerpo técnico de Joseba Etxeberria.

Se queda el Real Murcia sin médico justo en el momento en el que más se mira a la enfermería. Y es que los granas están viendo condicionado su inicio liguero por los problemas físicos de algunos futbolistas, lo que se agrava después de la apuesta por una plantilla corta.

Ni Moyita, ni Antonio David ni Andrés López

Por el momento, Etxeberria todavía no ha podido contar ni con Sergio Moyita ni con Antonio David. El primero no juega desde el 6 de agosto «por una contusión», y veremos si ya entra aunque sea en la convocatoria del partido de este viernes frente al Villarreal B. Y el ex del Real Madrid Castilla apenas ha jugado 15 minutos con la elástica grana. Después de confirmarse su fichaje a principios de agosto, participó unos pocos minutos en el duelo contra el Orihuela, sin embargo, posteriormente no ha vuelto a saltar al terreno de juego «por un proceso vírico estomacal». La buena noticia es que ya entró en la convocatoria de la pasada jornada ante el Atlético Madrileño; la mala es que posiblemente no esté en un buen estado de forma al no disputar ni un minuto en ese choque donde una de las líneas más cuestionadas fue la del centro del campo.

Y el tercer futbolista que tampoco ha podido iniciar la temporada es el central murciano Andrés López, con unas molestias musculares que ya le tienen tres semanas fuera.

A esos tres jugadorse que no han podido debutar en la liga se unen los que se han ido cayendo a las primeras de cambio. Por un lado aparece Saveljich, que se podría perder toda la temporada si se confirma que la lesión de rodilla es grave; y por otro está Zeka, fuera con un esguince de rodilla que sufrió en el duelo contra el Marbella.

Además, en la última jornada Etxeberria también habló de las molestias que viene arrastrando Antxón Jaso y con las que se vio obligado a jugar ante el Atlético Madrileño, teniendo que ser sustituido finalmente en el minuto 74.