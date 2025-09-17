El Caesa Cartagena vence al Ciudad de Molina en la Copa Federación

El Caesa FC Cartagena logró un cómodo triunfo en la Copa Federación, torneo organizado por la Federación de Baloncesto de la Región de Murcia, frente al Ciudad de Molina Basket en Lorca. Los albinegros, que volverán a militar en Primera FEB, ya marcaron diferencias en el primer cuarto (39-22) para llegar al descanso con una renta de treinta puntos (61-31). Tras el descanso, ambos equipos se mostraron en los primeros minutos menos acertados de cara al aro rival (85-45), pero con los de Félix Alonso mandando en el marcador sin excesivas dificultades. Finalmente, triunfo de los cartageneros por 102-75 ante un equipo que debutará este año en Segunda FEB.